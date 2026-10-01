Querschnittslähmungen galten lange als nicht therapierbar. Aber derzeit ist viel Bewegung in der Forschung. Ein Blick auf die verschiedenen Ansätze und die Fortschritte für Betroffene. Sommer 2025, ein Urlaub in Mexiko, ein Autounfall - und das Leben der Familie Staub aus Königsbrunn gerät aus den Fugen. Den jüngsten Sohn Oliver erwischte es am schlimmsten. Kopf und Wirbelsäule waren regelrecht auseinandergebrochen. "Es handelte sich um eine Verletzung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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