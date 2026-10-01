Refinanzierung im Fokus Neue Anleihen, Refinanzierungen und frisches Kapital - der KMU-Anleihemarkt nimmt derzeit wieder Fahrt auf. Gleich mehrere Emittenten nutzen den Kapitalmarkt aktuell, um bestehende Finanzierungen abzulösen, die Kapitalstruktur zu optimieren oder neue Investitionen zu finanzieren. Gleichzeitig bleibt das Umfeld weiterhin anspruchsvoll und die teilweise hohen Zinskupons verdeutlichen, dass der Zugang zum Kapitalmarkt für Emittenten mit entsprechenden Finanzierungskosten verbunden ist. Im Mittelpunkt der aktuellen NEUEMISSIONEN stehen vor allem klassische ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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