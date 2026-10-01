© Foto: Tayfun Coskun - AnadoluBitcoin könnte laut Arthur Hayes bis 2030 auf eine Million US-Dollar steigen und eine KI-Schuldenkrise soll der Auslöser werden. Das steckt dahinter.Den vollständigen Artikel lesen
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© Foto: Tayfun Coskun - AnadoluBitcoin könnte laut Arthur Hayes bis 2030 auf eine Million US-Dollar steigen und eine KI-Schuldenkrise soll der Auslöser werden. Das steckt dahinter.Den vollständigen Artikel lesen
Arthur Hayes prognostiziert für Bitcoin bis 2030 einen Kursanstieg auf eine Million US-Dollar. Als primären Auslöser sieht er eine potenzielle Schuldenkrise im Bereich der Künstlichen Intelligenz. Laut Hayes könnte die stärkste Rallye Ende 2027 oder Anfang 2028 einsetzen, wenn die massiven, teilweise schuldenfinanzierten Investitionen in KI-Infrastruktur und Rechenzentren aufgrund ausbleibender Einnahmen problematisch werden.