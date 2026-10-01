Am Morgen kostete E10 bundesweit noch 14,5 Cent weniger als tags zuvor. Mit dem täglichen Aufschlag zur Mittagszeit kletterte Sprit in Berlin zeitweise über das Niveau vom Mittwochmorgen. Zugleich steigt Brent über 100 Dollar, während Ölkonzerne wie BP nachgeben. Aktionäre verweisen auf knappen Diesel als Preistreiber.Um Punkt 12 Uhr war der Tankrabatt an vielen Zapfsäulen wieder verschwunden. In Berlin sprang der Liter E10 von rund 2,01 Euro ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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