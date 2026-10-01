Der DAX bekommt immer mehr Schlagseite. Der deutsche Leitindex rutschte im frühen Donnerstagshandel unter die Marke von 25.000 Punkten. Ist das der Beginn einer neuen Korrekturphase?Als der DAX im frühen Donnerstagshandel unter die 25.000er Marke rauschte, dürfte bei dem einen oder anderen Marktakteur Schnappatmung eingesetzt haben. Im Bereich von 24.850 Punkten setzten jedoch Käufe ein. Die vermeintlich niedrigen Kurse lockten offenkundig ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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