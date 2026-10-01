Düsseldorf (ots) -Sonepar entwickelt seine Führungsstruktur im Industrievertrieb weiter: Michael Grünert wird zum VP Sales Industry berufen und übernimmt zum 1. Dezember 2026 zusätzlich zu seiner Verantwortung für das Key Account Management die Führung des Industrievertriebs in Deutschland. Ulf Böing, SVP Sales Industry, wird Sonepar nach über 38 Jahren Ende Februar 2027 auf eigenen Wunsch verlassen, um sich einer neuen Herausforderung außerhalb des Elektrogroßhandels zu stellen.Michael Grünert ist Mitglied des Leadership Team Deutschland (LTD) und verfügt über fast 15 Jahre Sonepar-Vertriebserfahrung. Mit der Übernahme der zusätzlichen Verantwortung wird er künftig den Industrievertrieb in Deutschland prägen.Mit dem Ausscheiden von Ulf Böing endet ein außergewöhnlich langes und prägendes Kapitel der Unternehmensgeschichte. Ulf Böing war über viele Jahre eine der zentralen Führungspersönlichkeiten von Sonepar in Deutschland und hat die Entwicklung des Unternehmens zum Marktführer maßgeblich mitgestaltet.Besonders eng ist sein Name mit dem Aufbau und der Weiterentwicklung des Industrievertriebs verbunden. Unter seiner Führung entstand eine leistungsstarke Organisation, die zu den tragenden Säulen des Vertriebs zählt. Der konsequente Ausbau von Innen- und Außendienst, die Entwicklung einer professionellen Key-Account-Struktur sowie die strategische Ausrichtung auf die Bedürfnisse der Industriekunden haben maßgeblich dazu beigetragen, Sonepar als starken und verlässlichen Partner im Markt zu positionieren.Auch über Deutschland hinaus hat Ulf Böing wichtige Impulse gesetzt. Er war maßgeblich am Aufbau des Sonepar International Key Account Management (SIKA) beteiligt und leitete es mehrere Jahre. Die internationale Vernetzung und die strategische Zusammenarbeit im Industriebereich trägt seine Handschrift."Mit Ulf Böing verlieren wir nicht nur einen außerordentlich erfolgreichen Vertriebsmanager, sondern eine echte Persönlichkeit, die unser Unternehmen über Jahrzehnte hinweg maßgeblich geprägt hat", so Manuel Haber, Vorsitzender der Geschäftsführung von Sonepar in Deutschland. "Ich danke ihm herzlich für seinen langjährigen Einsatz, seine unschätzbare Loyalität und seine vielfältigen Verdienste um unser Unternehmen. Zugleich ist es uns gelungen, gemeinsam wesentliche Weichenstellungen für die Zeit nach seinem Ausscheiden vorzunehmen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Michael Grünert und gratuliere ihm herzlich zu seiner neuen Verantwortung."Über SoneparSonepar ist ein unabhängiges familiengeführtes Unternehmen und weltweiter Marktführer im B-to-B-Vertrieb von Elektroprodukten, -lösungen und -dienstleistungen. In 2025 erreichte Sonepar einen Umsatz von 33,6 Milliarden Euro. Vertreten in 40 Ländern mit einem dichten Netzwerk aus verschiedenen Marken, verfolgt die Gruppe das ambitionierte Transformationsziel, das Leben ihrer Kunden einfacher zu machen, indem sie ihnen ein Einkaufserlebnis über alle Vertriebskanäle sowie nachhaltige Lösungen in den Bereichen Gebäude, Industrie und Energie bietet. Die 46.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Sonepar engagieren sich dafür, die Elektrifizierung der Welt voranzutreiben und werden von dem gemeinsamen Purpose angetrieben: Den Fortschritt für zukünftige Generationen voranzutreiben.www.sonepar.comSonepar in DeutschlandIn Deutschland unterstützt Sonepar als Partner auf Augenhöhe Kunden aus Handel, Handwerk und Industrie mit kundenorientierten Lösungen: qualitativ hochwertige Produkte und Systeme gepaart mit einem umfassenden Service- und Dienstleistungsangebot.Wir sind angetrieben von der Leidenschaft für individuell passende Lösungen und stellen die Bedürfnisse unserer Kunden in den Mittelpunkt: offen, mutig und immer fair. Rund 5.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 161 Standorten deutschlandweit bereichern Sonepar durch ihre Fähigkeiten, Kompetenzen und Persönlichkeiten. Wir gestalten, heute und in Zukunft und treiben gemeinsam den Fortschritt voran.www.sonepar.dePressekontakt:SMART PR GmbHSimone FrohnTalstraße 22-2440217 DüsseldorfTel.: 0211 2709-223sonepar@smart-pr.deSonepar Deutschland GmbHDirk FellerPeter-Müller-Straße 340468 DüsseldorfTel.: 0211 302 32 128dirk.feller@sonepar.deOriginal-Content von: Sonepar Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/77310/6363145