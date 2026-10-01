NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Sartorius Stedim von 208 auf 223 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Erholung im Bereich Bioprocessing laufe rund, schrieb James Quigley am Mittwoch. Er liegt mit seiner operativen Ergebnoisprognose (Ebitda) für das dritte Quartal leicht über dem Konsens./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 23:12 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: FR0013154002
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