NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für DWS von 60 auf 65 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Oliver Carruthers passte seine Schätzungen für die Fonsgesellschaft am Mittwoch in seinem Branchenkommentar an höhere Gebühreneinnahmen an./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 22:33 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000DWS1007
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