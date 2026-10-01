Köln (ots) -WDR Lokalzeit Stadtgespräch live beim b° future festivalWie Medien in Zeiten wachsender technologischer und politischer Herausforderungen glaubwürdig bleiben können - darüber diskutiert WDR 5-Moderatorin Anja Backhaus in einer Spezialausgabe des WDR Lokalzeit Stadtgesprächs live vom Münsterplatz in Bonn. Plattformen wie Youtube, TikTok und Facebook pushen Inhalte, die zuspitzen und polarisieren. Wie sehr verändert das den Journalismus und das Vertrauen in Medien? Mit im Gespräch: Expertinnen und Experten aus Journalismus und Wissenschaft.03.10.2026, 10:00 - 11:00 Uhr, Münsterplatz, Dialogzelt.Das WDR Lokalzeit Stadtgespräch wird live im Radio auf WDR 5 und bei wdr.de übertragen.Bei der Gesprächsrunde "Wem gehört der Journalismus der Zukunft? KI, Urheberrecht und die Macht über Inhalte" diskutiert WDR-Intendantin Dr. Katrin Vernau in einer Runde aus Politik, Wissenschaft und Journalismus über Machtverhältnisse, Big Tech, EU-Recht, faire Vergütung und die Zukunft redaktioneller Arbeit. Wie lassen sich Urheberschaft, Qualität und Unabhängigkeit sichern? Dabei geht es auch um die Frage, wer die Inhalte von morgen kontrolliert, während generative KI den Journalismus rasant verändert.03.10.2026, 12:00 - 13:00 Uhr, Münsterplatz, Dialogzelt.Auch für die Kleinen, die in der digitalen Welt aufwachsen, bietet der WDR beim b° future festival ein journalistisch-medienpädagogisches Angebot. Grundschulkinder können beim Medienkompetenzangebot "MausKlasse" verschiedene journalistische Darstellungsformen umsetzen, vertrauenswürdige Quellen kennenlernen und dabei ihre Medienkompetenz bilden. Mit dabei sind Insa Backe und Die Maus.02.10.2026, 10:30 - 11:30 Uhr, Münsterplatz, Haus der Bildung.In die Zukunft schauen kann das Publikum gemeinsam mit dem Team des ARD-Trendradars. Unter dem Titel "Power of Unsicherheit" zeigen Felix Günther und Simon Pützstück, wie wir die Zukunft des Journalismus aktiv gestalten können, wenn wir die Signale richtig deuten.02.10.2026, 16:30 - 17:30 Uhr, Münsterplatz, Dialogzelt.Während des gesamten b° future festivals bietet der WDR auf dem Münsterplatz in Bonn mit seinem InfoCube einen zentralen Treffpunkt. Hier können Besucherinnen und Besucher die vielfältigen Angebote kennenlernen und mit Mitarbeitenden ins Gespräch kommen. Reporterin Insa Backe und Die Maus sind zum Beispiel am 2. Oktober um 11:00, 13:00 und 15:30 Uhr dort vor Ort.Alle Veranstaltungen des WDR beim b° future festival sind kostenlos, der Eintritt ist frei.Parallel zum b° future festival findet in Bonn am 1. und 2. Oktober die ARD-Initiative BEYOND NEWS - Journalismus neu denken statt. Hier tauschen sich die Generation, die den Journalismus von morgen macht und die Führungsebenen, die über Strukturen und Budgets entscheiden, miteinander aus. Gemeinsam suchen sie Antworten auf die Fragen von Standards für Künstliche Intelligenz über neue Finanzierungsmodelle bis zum Vertrauen des Publikums. Gastgeberin und Initiativpartnerin der Konferenz 2026 ist die Deutsche Welle in Bonn. Veranstalterin ist die ARD.Mehr zu BEYOND NEWS und allen Partnern auf ARD.de: www.beyond-news.ard.de.Besuchen Sie auch die WDR Presselounge unter www.presse.wdr.dePressekontakt:WDR KommunikationTel.: 0221 220 7100Email: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/6363165