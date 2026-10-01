Wer haftet, wenn ein KI-Agent außer Kontrolle gerät? Bisher scheint es auf diese Frage keine Antwort zu geben. Eine US-amerikanische Nonprofit-Organisation hat den Fall deshalb selbst in die Hand genommen und Klage eingereicht. Nach dem Angriff auf Hugging Face hat eine gemeinnützige Organisation aus Kalifornien Klage gegen OpenAI eingereicht. Sie will das Unternehmen für die Handlungen seiner KI-Agenten rechtlich verantwortlich machen. Die Organisation ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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