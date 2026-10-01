Hansestadt Uelzen (ots) -Die Hansestadt Uelzen in Niedersachsen, rund zwei Schlittenstunden von Hamburg und Hannover entfernt, lädt zur erstmals stattfindenden "Internationalen Konferenz der Weihnachtstraditionen" ein. Gesucht werden Weihnachtsmänner und Weihnachtsfrauen aus allen 16 Bundesländern und der ganzen Welt.Die internationale Weihnachtskonferenz findet am Samstag, 28. November 2026, in Uelzen statt - und das in einer ganz besonderen Kulisse: vor einem der größten täglich bespielten Adventskalender im Norden.Kurz vor dem Weihnachtsfest sollen unterschiedliche Weihnachtsbräuche und -traditionen auf besondere Weise zusammenkommen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer präsentieren auf der Bühne vor dem Alten Rathaus ihre jeweilige Weihnachts- und Landestradition, erzählen Geschichten, begrüßen Besucherinnen und Besucher und stehen für Erinnerungsfotos zur Verfügung.Im Rahmen des Förderprogramms "Zukunftsräume Niedersachsen" wird die Veranstaltung zu einem internationalen Treffpunkt mitten in Uelzen. Der diesjährige Adventskalender steht unter dem Motto "Magische Kulturorte" und bildet die stimmungsvolle Kulisse für das internationale Weihnachtstreffen. Eine festliche Rallye mit Weihnachtspass lädt Kinder und Familien zudem dazu ein, das Kunst- und Kulturquartier am Schnellenmarkt spielerisch zu entdeckenSanta gesucht! (m/w/d)Gesucht werden engagierte Darstellerinnen und Darsteller (m/w/d), die ihre Rolle als Weihnachtsmann oder Weihnachtsfrau mit Persönlichkeit, Authentizität und Freude verkörpern. Aus jedem der 16 Bundesländer soll möglichst ein Weihnachtsmann bzw. eine Weihnachtsfrau nach Uelzen kommen. Darüber hinaus sind Bewerbungen aus dem Ausland ausdrücklich willkommen.Die Bewerberinnen und Bewerber müssen nicht zwingend aus dem jeweiligen Bundesland oder Land stammen. Sie können dort leben, aufgewachsen sein oder sich intensiv mit der jeweiligen Weihnachts- und Landestradition beschäftigen."Wir suchen ausdrücklich keine Weihnachtsmänner in beliebigen oder billigen Kostümen. Uns geht es um gelebte Weihnachtstraditionen, Authentizität und viel Liebe zum Detail. Die Menschen, die zu uns nach Uelzen kommen, sollen ihre jeweilige Tradition mit Persönlichkeit und Begeisterung verkörpern - genau das macht die Internationale Konferenz der Weihnachtstraditionen besonders", so Betriebsleiter Alexander Hass.Reise- und Übernachtungskosten sowie ein kleines Auftrittshonorar werden in Form einer Pauschale übernommen, deren Höhe sich nach der Entfernung des jeweiligen Wohnortes von Uelzen richtet. Die passenden professionellen Kostüme bringen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer selbstverständlich selbst mit.Mehrere Bewerbungen? Eine Jury entscheidet.Sollten mehrere Bewerbungen aus einem Bundesland oder einem Land eingehen, wird nach Abschluss der Bewerbungsphase eine Jury die Auswahl treffen. Dabei zählen unter anderem Persönlichkeit, Authentizität, die Verbindung zur jeweiligen Weihnachtstradition und die Eignung für das Bühnenprogramm.Jetzt bewerben!Wer Santa ist oder einen besonderen Weihnachtsmann beziehungsweise eine Weihnachtsfrau verkörpert, kann sich mit einem aktuellen Foto im Weihnachtsmann-Outfit und einem kurzen Vorstellungs- und Motivationstext unter info@stadtmarketing-uelzen.de bewerben.Natürlich sind nicht nur Weihnachtsmänner und Weihnachtsfrauen willkommen: Auch Christkinder, Weihnachtsengel und andere traditionelle Weihnachtsfiguren aus aller Welt sind ausdrücklich eingeladen, sich zu bewerben.Das Stadtmarketing-Team der Hansestadt Uelzen freut sich auf Weihnachtsmannpost aus Berlin, Bayern, Hamburg, Niedersachsen - und aus aller Welt!Bewerbungsschluß: 01. November 2026Pressekontakt:Eigenbetrieb KTS (Hansestadt Uelzen)Alexander HassLüneburger Straße 34 | 29525 UelzenTel: +49 (581) 800 6551Mobil: +49 (162) 136 82 06Mail: ahass@kts-uelzen.deOriginal-Content von: Stadtmarketing Uelzen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/142561/6363178