Berlin (ots) -- Technologieunternehmen des Bundes präsentiert vom 13. bis 15. Oktober insgesamt 17 Impulsvorträge (hub27, Stand 203) auf der Smart Country Convention (SCCON) 2026 in Berlin- Standprogramm: Fokus auf Themen rund um die EUDI-Wallet, D-Stack, Künstliche Intelligenz und Datenanalyse sowie digitale Sicherheit- 13. Oktober, 11:20 Uhr: Panel mit Innovationschef Kim Nguyen: "Digitales für alle? Moderne Verwaltung zwischen Anspruch und Alltag"- 14. Oktober, 15:30 Uhr: Fireside Chat mit Prof. Marian Margraf und Franziska Granc: "Agent 00111: Ohne Identität keine Mission - KI-Agenten im Wallet-Zeitalter"Ein digitaler und leistungsfähiger Staat soll Bürgern und Bürgerinnen, Unternehmen und der Verwaltung selbst spürbare Vorteile bringen. Der Anspruch dahinter: Verwaltungsleistungen sollten online genauso einfach funktionieren, wie Angebote von Privatunternehmen. Das gelingt nur mit einer echten Ende-zu-Ende-Digitalisierung der Verwaltung. Auf der Smart Country Convention 2026 zeigen die Unternehmen der Bundedruckerei-Gruppe im hub27 (Stand 203) Projekte und Use Cases rund um Künstliche Intelligenz und Datenanalyse, Deutschland-Stack, EUDI-Wallet sowie Cybersicherheit. Die führende Veranstaltung für den digitalen Staat und öffentliche Dienste findet vom 13. bis 15. Oktober 2026 auf dem Berliner Messegelände statt. "Als Technologieunternehmen des Bundes blicken wir mit Vorfreude auf die diesjährige Smart Country Convention und den Austausch vor Ort - mit Partnern, Kunden und Kundinnen sowie Fachexperten und -expertinnen. Das Vortragsprogramm an unserem Stand zeigt die Rolle der Bundesdruckerei-Gruppe für die Gestaltung zentraler Digitalisierungsprojekte in Deutschland", sagt Christian Helfrich, Vorsitzender der Geschäftsführung (CEO) der Bundesdruckerei-Gruppe. "Die Lösungen unserer Gruppe bilden nahezu die komplette Ende-zu-Ende-Digitalisierung der Verwaltung ab".Dr. Kim Nguyen, Senior Vice President Innovation Bundesdruckerei GmbH, nimmt am 13. Oktober 2026 am Panel "Digitales für alle? Moderne Verwaltung zwischen Anspruch und Alltag" auf der Purple Stage in Halle 26 teil. Gemeinsam mit Prof. Dr. Claudia Müller (Lehrstuhl IT für die Alternde Gesellschaft, Uni Siegen), Stephanie Kaiser (Digitalservice) und Dr. Dominik Bölhoff (Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung) diskutiert er aktuelle Herausforderungen der digitalen Verwaltung. Am 14. Oktober sprechen Prof. Marian Margraf (Freie Universität Berlin / Fraunhofer AISEC) und Franziska Granc (Nimbus Technologieberatung) unter dem Titel "Agent 00111: Ohne Identität keine Mission - KI-Agenten im Wallet-Zeitalter" zu Identitäten von KI-Agenten auf der Plaza Stage. Dieser Fireside Chat wird präsentiert vom Verband Sichere Digitale Identität e.V. und der Bundesdruckerei.EUDI-Wallet, KI, D-Stack und mehr: Das Standprogramm der BundesdruckereiAm Stand der Bundesdruckerei-Gruppe sprechen Mitarbeitende der Bundesdruckerei GmbH und der Schwesterunternehmen genua und D-Trust sowie externe Gäste in 17 Expertentalks und Impulsvorträgen zu verschiedenen Fokusthemen. Unter anderem wird es um die staatliche EUDI-Wallet gehen, die von Common Codes im Auftrag des BMDS entwickelt und am 2. Januar 2027 unter dem Namen "d-you" in Deutschland starten wird. Um die flächendeckende Nutzung nach dem Start zu beschleunigen, sind attraktive Anwendungsfälle und die Bereitstellung staatlicher Nachweise elementar. Janina Buchholz, Senior Solution Managerin, zeigt, wie der so genannte Zentrale Ausstell- und Prüfdienst (ZAP) die Bereitstellung entsprechender Nachweise für die Wallet unterstützt.Künstliche Intelligenz spielt auch in diesem Jahr eine wichtige Rolle im Programm der Smart Country Convention und am Stand der Bundesdruckerei. Carmen Dencker, Senior Innovation Developer, spricht am ersten Messetag in einem Impulsvortrag über die aktuelle Forschung zu leistungsfähigen KI-Agenten, die keine großen Frontier-Modelle benötigen. Kleine Sprachmodelle erweisen sich meist als günstiger, nachvollziehbarer, lokal betreibbar und digital souverän. Michelle Hahn, Solution Managerin bei der Bundesdruckerei, stellt in ihrem Beitrag Mendix vor: Die Low-Code-Lösung, welche die Bundesdruckerei im Auftrag des BMDS betreibt, soll dabei helfen, Fachverfahren für Bund, Länder und Kommunen Ende-zu-Ende zu digitalisieren. Zudem stellt Thilo Michael, Senior Innovation Developer, das Projekt MÖVE vor: Dieses Benchmark der Bundesdruckerei evaluiert die größten globalen sowie kleine lokale Sprachmodelle mit Blick auf einen Einsatz in Verwaltungen - in Hinsicht auf Faktoren wie Transparenz, Sicherheit und demokratische Werte.Ein weiteres zentrales Thema ist der Deutschland-Stack: Diese künftige nationale und souveräne Technologie-Plattform soll die strategischen und organisatorischen Rahmenbedingungen für Digitalisierungsvorhaben in Deutschland festlegen. Das Bundesportal ist als zentrales Frontend des Stacks ein wichtiger Faktor für die Digitalisierung von Verwaltungsleistungen. Zusammen mit Sybille Behling, Referatsleitung im BMDS, stellt Dorothea Schneider, Leiterin Solution Management Digital Government, den Mehrwert des Portals und seine Rolle in der Gesamtarchitektur vor.Abgerundet wird das Programm durch Themen zur digitalen Sicherheit. Paula Hemker vom IT-Sicherheitsunternehmen genua, und Alexander Smolianitski, Leiter Produkte & Delivery beim Zentrum Digitale Souveränität (ZenDiS), informieren über den VS-NfD-konformen Umgang mit vertraulichen Dokumenten in Zeiten von mobiler Arbeit. Sie gehen dabei auf die Herausforderungen regulatorischer Vorgaben ein und zeigen, wie moderne, BSI-zugelassene Ansätze Sicherheit und effizientes Arbeiten erfolgreich miteinander kombinieren. Die Bundesdruckerei-Gruppe und ZenDiS haben einen Letter of Intent zur strategischen Zusammenarbeit vereinbart. Anke Ginter und Richard Schilling, beide Senior Innovation Developer bei der Bundesdruckerei, beleuchten die Möglichkeiten und Limitierungen der Quantenschlüsselverteilungstechnologie und ordnen die Forschungsprojekte der Bundesdruckerei in die technische wie geopolitische Landschaft ein.Die Unternehmen der Bundesdruckerei-Gruppe sind vom 13. bis 15. Oktober 2026 im hub27 der Messe Berlin am Stand 203 vertreten. Mit Gästen unter anderem aus dem BMDS, dem Auswärtigen Amt und ZenDiS präsentiert das Technologieunternehmen des Bundes Lösungen und Leistungen für eine sichere und souveräne Digitalisierung.Das gesamte Standprogramm und weitere Information zum Messeauftritt der Bundesdruckerei-Gruppe ist hier zu finden: Bundesdruckerei auf der Smart Country Convention (SCCON) (https://www.bundesdruckerei.de/de/newsroom/events/smart-country-convention-sccon)Über die Bundesdruckerei Gruppe GmbHDie Bundesdruckerei Gruppe GmbH schafft Vertrauen in der Gesellschaft. Mit ihrer Digital- und Sicherheitskompetenz leistet das Technologieunternehmen des Bundes einen Beitrag für die digitale Souveränität Deutschlands und Europas. Ihre Tochtergesellschaften bieten Produkte und Lösungen rund um Cybersicherheit und Digitalisierung für die öffentliche Hand und schutzwürdige Bereiche der Gesellschaft und Wirtschaft.Zur Muttergesellschaft Bundesdruckerei Gruppe GmbH gehören die Bundesdruckerei GmbH mit ihrer Tochter Maurer Electronics GmbH, zudem die D-Trust GmbH, genua GmbH, Xecuro GmbH sowie iNCO Spólka z o.o. Die Unternehmensgruppe beschäftigt aktuell insgesamt rund 4.700 Mitarbeitende und erzielte 2025 einen Umsatz von rund 1,1 Milliarden Euro. Die Bundesdruckerei Gruppe GmbH hält zudem Anteile an der Veridos GmbH und der DERMALOG Identification Systems GmbH. Weitere Infos unter www.bundesdruckerei.dePressekontakt:Marc ThylmannPressesprecher Bundesdruckerei GmbHTel.: +49 (0) 30 - 2598 2810E-Mail: marc.thylmann@bdr.deOriginal-Content von: Bundesdruckerei Gruppe GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/14611/6363189