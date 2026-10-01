Monheim am Rhein (ots) -Einmal selbst ein Flugzeug steuern - für zahlreiche Menschen bleibt dieser Wunsch ein Leben lang ein Traum. Der Grund ist oft nicht fehlende Begeisterung, sondern die Vorstellung von enormen Kosten und komplizierten Voraussetzungen. Privatpilot? Das klingt schnell nach einem Hobby für Unternehmer, Prominente oder Millionäre. Doch moderne Ausbildungsmodelle und digitale Lernangebote haben den Weg zum eigenen Flugschein in den vergangenen Jahren verändert.Wer Privatpilot werden möchte, braucht kein Millionenvermögen. Entscheidend ist vielmehr, die Ausbildung realistisch zu planen und zu wissen, welche Lizenz zu den eigenen Zielen passt. Nachfolgend erfahren Sie, mit welchen Kosten Interessierte tatsächlich rechnen müssen, welche Voraussetzungen gelten und wie digitale Theorieangebote die Pilotenausbildung heute flexibler machen.Privatpilot ist nicht gleich BerufspilotEin Grund für die hohen Kostenvorstellungen liegt darin, dass unterschiedliche Lizenzen häufig miteinander vermischt werden. Wer später beruflich im Cockpit arbeiten möchte, benötigt eine wesentlich umfangreichere Ausbildung als ein Privatpilot. Entsprechend groß sind die finanziellen Unterschiede.Für eine Privatpilotenlizenz sollten Interessierte realistisch mit etwa 15.000 bis 25.000 Euro rechnen. Die tatsächliche Summe hängt unter anderem von Flugschule, Standort, Flugzeug und individuellem Ausbildungsfortschritt ab. Auch die Ausbildung in einem Verein kann eine Alternative sein, da Flugzeuge dort häufig günstiger zur Verfügung stehen und Fluglehrer teilweise ehrenamtlich tätig sind.Damit bleibt Fliegen ein kostspieliges Hobby. Allerdings geht es dabei nicht um jene Privatjets, die häufig mit privater Luftfahrt verbunden werden. Privatpiloten sind meist mit kleineren einmotorigen Propellerflugzeugen wie einer Cessna oder Piper unterwegs. Auch moderne Maschinen wie die Cirrus SR22 gehören in diese Kategorie und verfügen je nach Modell über umfangreiche Sicherheitstechnik.Ein eigenes Flugzeug ist nicht notwendigNach dem Flugschein muss zudem nicht gleich eine Maschine gekauft werden. Viele Piloten chartern Flugzeuge bei Vereinen oder Flugschulen und bezahlen für deren Nutzung. Eine weitere Möglichkeit sind Haltergemeinschaften, in denen mehrere Personen gemeinsam ein Flugzeug besitzen und sich die Kosten teilen.Auch beim Chartern gibt es einen wichtigen Unterschied zum Mietwagen. Abgerechnet wird je nach Anbieter beispielsweise nach Block- oder Flugzeit. Wer zwei Stunden zu einem Ziel fliegt, das Flugzeug dort einige Stunden abstellt und anschließend zwei Stunden zurückfliegt, bezahlt deshalb grundsätzlich die entsprechenden Betriebszeiten und nicht automatisch den gesamten Tag.Hinzu kommen allerdings Lande- und gegebenenfalls Abstellgebühren. Zudem können Flugzeuge nicht beliebig lange am Zielort stehen bleiben, ohne dass zusätzliche Kosten oder besondere Vereinbarungen notwendig werden.Zu viert in die Alpen für rund 1.000 EuroWas ein solcher Ausflug kosten kann, zeigt eine Beispielrechnung. Vier Personen starten gemeinsam von Hannover in Richtung Alpen. Bei rund zwei Stunden Flugzeit können etwa 900 Euro Charterkosten einschließlich Treibstoff anfallen. Dazu kommen beispielsweise 20 bis 30 Euro Landegebühren sowie gegebenenfalls eine Abstellgebühr.Insgesamt bewegt sich ein solcher Flug damit ungefähr im Bereich von 1.000 Euro. Werden die zulässigen Kosten auf vier Personen verteilt, sind das grob 200 bis 250 Euro pro Kopf. Damit ist das Kleinflugzeug zwar nicht automatisch günstiger als das Auto, allerdings lassen sich weiter entfernte Ziele schneller erreichen, während der Flug selbst bereits Teil des gemeinsamen Erlebnisses ist.Eine Brille verhindert den Flugschein nicht automatischAuch die persönlichen Voraussetzungen sind weniger außergewöhnlich, als viele Interessierte vermuten. Privatpiloten benötigen zwar ein flugmedizinisches Tauglichkeitszeugnis, die Anforderungen unterscheiden sich jedoch von denen für Berufspiloten. Welches Medical notwendig ist, richtet sich unter anderem nach der angestrebten Lizenz.Selbst eine Brille ist grundsätzlich kein Ausschlusskriterium. Entscheidend ist, dass die medizinischen Anforderungen gegebenenfalls mit Sehhilfe erfüllt werden. Hinzu kommen die erforderlichen behördlichen Voraussetzungen und natürlich die erfolgreiche Ausbildung für Theorie, Sprechfunkzeugnis und Praxis.Gerade Letztere stellt für viele angehende Piloten die größere Herausforderung dar. Flugstunden, Theorie und Sprechfunkzeugnis müssen mit Beruf und Privatleben vereinbar sein. Deshalb ist die günstigste Ausbildung nicht zwangsläufig die beste Wahl.Verein oder Flugschule muss zum Alltag passenEin Verein kann die Kosten erheblich reduzieren, bietet aber nicht immer dieselbe zeitliche Flexibilität wie eine kommerzielle Flugschule. Wer nur wenige freie Termine hat und deshalb lange Pausen zwischen den Flugstunden einlegen muss, benötigt möglicherweise zusätzliche Übung. Dadurch relativiert sich ein niedrigerer Stundenpreis schnell.Entscheidend ist daher, welches Modell zum eigenen Alltag passt. Digitale Angebote für Theorie und Sprechfunkzeugnis können die Ausbildung zusätzlich erleichtern, weil sich Teile des Lernstoffs zeit- und ortsunabhängig bearbeiten lassen. Die praktischen Flugstunden müssen dagegen weiterhin vor Ort absolviert werden.Fliegen bleibt teuer - aber nicht unerreichbarBeim Privatfliegen lohnt es sich, zwischen zwei Kostenblöcken zu unterscheiden: den Ausgaben für den Weg zum Flugschein und den laufenden Kosten danach. Für die Ausbildung bis zur Privatpilotenlizenz sollten Interessierte - je nach Flugschule, Standort und individuellem Ausbildungsfortschritt - zunächst mit den genannten 15.000 bis 25.000 Euro rechnen. Wie teuer das Hobby anschließend wird, können Piloten zu einem gewissen Teil allerdings selbst beeinflussen. Wer Flugzeuge chartert, Vereinsmaschinen nutzt oder sich an einer Haltergemeinschaft beteiligt, muss beispielsweise kein eigenes Flugzeug finanzieren. Auch wie häufig und wie weit geflogen wird, wirkt sich unmittelbar auf die laufenden Kosten aus.Ganz ohne regelmäßiges Fliegen geht es allerdings nicht. Bei einer PPL(A) mit entsprechender Klassenberechtigung müssen für deren Verlängerung innerhalb der letzten zwölf Monate vor Ablauf unter anderem zwölf Flugstunden absolviert werden. Beim LAPL(A) gelten dagegen Anforderungen an die fortlaufende Flugerfahrung innerhalb der jeweils vergangenen 24 Monate. Wer ein oder zwei längere Trips im Jahr unternimmt, kann bereits einen Teil der notwendigen Flugzeit sammeln.Wer die erforderliche Flugerfahrung zeitweise nicht erreicht, hat zudem Alternativen. Bei der PPL(A) kann die Klassenberechtigung unter bestimmten Voraussetzungen durch eine Befähigungsüberprüfung mit einem Prüfer verlängert werden. Beim LAPL(A) lassen sich fehlende Voraussetzungen unter anderem mit einem Fluglehrer beziehungsweise unter dessen Aufsicht nachholen oder durch eine Befähigungsüberprüfung ausgleichen.Damit hängen die Kosten nach dem Flugschein stark davon ab, wie intensiv das Hobby betrieben wird. Wer viel fliegt, gibt entsprechend mehr aus. Wer weniger Zeit oder Budget zur Verfügung hat, kann seine Flugaktivitäten dagegen reduzieren und die notwendigen Voraussetzungen gezielt erfüllen. Der Privatpilotenschein ist damit nicht nur Unternehmern oder Millionären vorbehalten: Interessierte, die Ausbildung und laufende Kosten realistisch planen, können sich den Traum vom Fliegen auch mit einem normalen Einkommen erfüllen.Über Aviation Hero:Aviation Hero ist Deutschlands erste volldigitale Flugschule. Das 2020 von Heinz Koop gegründete Unternehmen bereitet Flugschülerinnen und Flugschüler online auf die theoretische Privatpilotenprüfung (LAPL(A)/PPL(A)) sowie das Flugfunkzeugnis (BZF) vor. Als anerkannte Declared Training Organization (DTO) verbindet Aviation Hero digitale Lerninhalte, Live-Coachings und persönliche Betreuung. Mehr als 1.600 Flugbegeisterte hat das Unternehmen bereits auf dem Weg zum Pilotenschein begleitet. 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