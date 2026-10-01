Neue Studie zu Seltenen Erden: US-Projekt wird deutlich größer

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American Rare Earths hat eine aktualisierte Scoping-Studie für die Cowboy State Mine vorgelegt. Das Projekt in Wyoming soll Seltene Erden für eine eigenständige US-Lieferkette bereitstellen und wurde dafür deutlich größer geplant. Die neue Untersuchung beziffert nun, welche Produktion möglich wäre, welche Investitionen nötig würden und wovon die Wirtschaftlichkeit abhängt.

American Rare Earths hat eine aktualisierte Scoping-Studie für die Cowboy State Mine vorgelegt. Das Projekt in Wyoming soll Seltene Erden für eine eigenständige US-Lieferkette bereitstellen und wurde dafür deutlich größer geplant. Die neue Untersuchung beziffert nun, welche Produktion möglich wäre, welche Investitionen nötig würden und wovon die Wirtschaftlichkeit abhängt.

American Rare Earths meldet für die geplante Cowboy State Mine in Wyoming einen Kapitalwert nach Steuern von 1,073 Milliarden USD. Die aktualisierte Scoping-Studie sieht 26 Produktionsjahre, eine Verarbeitung von 4,5 Millionen Tonnen jährlich und durchschnittlich knapp 2.500 Tonnen Neodym-Praseodym-Oxid pro Jahr vor. Der größere Minenplan erhöht die mögliche Produktion, lässt aber auch den anfänglichen Kapitalbedarf auf rund 900 Millionen USD steigen.

Große Ressource erleichtert die Minenplanung

Halleck Creek umfasst laut Ressourcenschätzung rund 2,63 Milliarden Tonnen mit durchschnittlich 3.292 Teilen pro Million Gesamt-Seltenerdoxiden. Der aktuelle Minenplan nutzt davon lediglich 116,4 Millionen Tonnen aus dem Gebiet der Cowboy State Mine. Damit bildet die Studie eine erste Ausbaustufe ab und nicht die Entwicklung des gesamten Vorkommens.



Zusätzlich müssten 18,7 Millionen Tonnen Abraum bewegt werden. Das Verhältnis von Abraum zu nutzbarem Material liegt damit bei niedrigen 0,16 zu 1. Da die Mineralisierung nahe der Oberfläche beginnt, wären vergleichsweise geringe Vorarbeiten nötig, bevor das nutzbare Gestein erreicht würde. Der Produktionsplan berücksichtigt ausschließlich angezeigte Ressourcen mit höherer geologischer Sicherheit. Abgeleitete Ressourcen wurden wie Abraum behandelt und erzeugen im Modell keine Erlöse.