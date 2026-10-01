1291 Die Schweizer Anlagestiftung
/ Schlagwort(e): Nachhaltigkeit
1291 Die Schweizer Anlagestiftung («1291») erzielt im diesjährigen Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) mit neu 5 GRESB-Sternen die Höchstbewertung und belegt Platz 1 in ihrer Schweizer Vergleichsgruppe.
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1291 Die Schweizer Anlagestiftung
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|EQS News ID:
|2408880
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2408880 01.10.2026 CET/CEST