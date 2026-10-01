1291 Die Schweizer Anlagestiftung / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit

1291 Die Schweizer Anlagestiftung erzielt Spitzenergebnisse beim Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) 2026



01.10.2026 / 15:00 CET/CEST





1291 Die Schweizer Anlagestiftung («1291») erzielt im diesjährigen Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) mit neu 5 GRESB-Sternen die Höchstbewertung und belegt Platz 1 in ihrer Schweizer Vergleichsgruppe.



1291 steigert die externe Bewertung durch GRESB gegenüber dem Vorjahr erneut substanziell um 3.6 Punkte und erreicht einen GRESB Score von 92.7 von 100 Punkten. Damit liegt die Anlagestiftung deutlich über dem Durchschnitt ihrer Vergleichsgruppe von 85 Punkten. Darüber hinaus belegt 1291 Platz 2 im europäischen Vergleich.



Dieter Marmet, Geschäftsführer der 1291, sagt: «Das ausgezeichnete Ergebnis und die Spitzenplatzierungen im GRESB Benchmark bestätigen die führende Nachhaltigkeitsleistung der 1291 im Schweizer Immobilienmarkt. Gemeinsam mit unserem Partner Nova Property Fund Management AG verbinden wir Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit mit dem langfristigen Werterhalt und der Wertentwicklung unseres Immobilienportfolios und schaffen damit Mehrwert für unsere Mieter und Anleger.»



Der international führende Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) validiert und bewertet jährlich unabhängig die ESG-Performance von Immobilienanlageprodukten und ermöglicht deren Vergleich anhand eines global etablierten Benchmarks. Kontaktperson:

Dieter Marmet

Geschäftsführer

1291 Die Schweizer Anlagestiftung

Feldeggstrasse 26

CH-8008 Zürich

T: +41 44 218 1291

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Die 1291 Die Schweizer Anlagestiftung ist eine Anlagestiftung nach Schweizer Recht. Ihre Anlagegruppe «Immobilien Schweiz» investiert gesamtschweizerisch in ausgewählte Immobilien mit Wohn-, Büro-, Dienstleistungs-, Verkaufs- oder Gewerbenutzung, wobei der Fokus mit einer Zielallokation von mindestens 60% klar auf Wohnnutzung liegt. Die Anlagegruppe «Nachhaltige Immobilienprojekte Schweiz» legt den Investitionsfokus auf den Auf- und Ausbau eines diversifizierten nachhaltigen Immobilienportfolios von Neubauprojekten und Projektentwicklungen mit einem Wohnanteil von ebenfalls mindestens 60%. Alle Portfolioimmobilien sollen wesentliche Nachhaltigkeitsanforderungen erfüllen und damit einen langfristigen ESG-Beitrag leisten. Die Anlagestiftung ist in der Konferenz der Geschäftsführer von Anlagestiftungen (KGAST) vertreten und wird durch die Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge (OAK BV) beaufsichtigt. Disclaimer

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