Gestaffelte Ausrüstungsliefervereinbarung bringt geplanten Rare Gas Hub in Minnesota voran

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LONDON, VEREINGTES KÖNIGREICH - 1. OKTOBER 2026 / IRW-Press / Pulsar Helium Inc. (AIM: PLSR) (TSXV: PLSR) (OTCQB: PSRHF) ("Pulsar" oder das "Unternehmen"), ein primäres Heliumunternehmen, freut sich bekannt zu geben, dass es bezugnehmend auf seine Pressemitteilungen vom 30. Juni 2026 und 3. August 2026 durch seine 100-%-Tochtergesellschaft Pulsar Helium MN Inc. ein Angebot (das "Angebot") von Chart Energy & Chemicals Inc. ("Chart"), einer 100-%-Tochtergesellschaft von Baker Hughes Company ("Baker Hughes"), das nach der Übernahme von Chart Industries Inc. im Juli 2026 als eigenständiges Segment von Baker Hughes geführt wird, angenommen und unterzeichnet hat. Das Angebot stellt die in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 3. August 2026 vorgesehene Vereinbarung dar und schafft einen gestaffelten Rahmen für die Lieferung von Ausrüstung für den von Pulsar geplanten Rare Gas Hub in Minnesota mit einem Gesamtwert von 85,5 Millionen $, der gestaffelt bei Erreichen der entsprechenden Meilensteine im Rahmen des Angebots vor anfallenden Steuern, Zöllen, Versand, Inbetriebnahme und anderen nicht im Angebot enthaltenen Positionen oder Anpassungen gezahlt wird.

Zusammenfassung

• Pulsar hat das verbindliche Angebot von Baker Hughes hinsichtlich der Lieferung der Ausrüstung für Folgendes unterzeichnet:

o Eine Heliumreinigungs- und -verflüssigungsanlage (und zugehöriges Ausrüstungspaket) mit einer Heliumverflüssigungskapazität von 861 Litern pro Stunde, was etwa 7,5 Millionen Litern flüssiges Helium pro Jahr bei kontinuierlichem Nennbetrieb entspricht (die "Heliumanlage")

o Eine CO2-Anlage mit einer CO2-Abscheidungskapazität von 300 Tonnen pro Tag (Ausrüstung für CO2-Speicherung und -Verladung wird separat behandelt) (die "CO2-Anlage")

• Eine Vorauszahlung in Höhe von 5,025 Millionen USD ist nach der Unterzeichnung und Genehmigung durch die TSX Venture Exchange ("TSXV") fällig und wird aus vorhandenen Barbeständen beglichen. Die Zahlung der nächsten Stufe in Höhe von 8,55 Millionen USD ist vorbehaltlich einer weiteren Finanzierung für den 31. Januar 2027 vorgesehen. Siehe "Kommerzieller Rahmen" unten für weitere Details hinsichtlich des Zahlungsplans.

Thomas Abraham-James, Direktor und CEO von Pulsar, sagte: "Die Annahme und Unterzeichnung des Angebots von Baker Hughes ist ein wesentlicher Meilenstein für Pulsar und ein bedeutender Schritt nach vorne bei der Entwicklung unseres geplanten Rare Gas Hubs. Die geplante Anlage verfügt über eine Nennkapazität von etwa 7,5 Millionen Litern flüssiges Helium und über 100.000 Tonnen flüssiges CO2 pro Jahr, was unsere Strategie unterstützt, eine Edelgasverarbeitungsinfrastruktur im industriellen Maßstab in Minnesota aufzubauen."

Ausrüstungsumfang und Kapazität

Das Angebot beschreibt die Lieferung von Ausrüstung für die Heliumanlage und die CO2-Anlage. Bestimmte zusätzliche Komponenten im Zusammenhang mit der CO2-Anlage, einschließlich CO2-Speicherung und -Verladung sowie unterstützende Dienstleistungen vor Ort, liegen außerhalb des aktuellen Ausrüstungslieferumfangs und werden separat behandelt.

Bei der angegebenen Nennkapazität würde das Heliumsystem vor Betriebstoleranzen jährlich etwa 7,5 Millionen Liter flüssiges Helium produzieren, was etwa 200 Millionen Standard-Kubikfuß gasförmiges Helium pro Jahr entspricht.

Die Herstellung der Ausrüstung soll nach dem Eingang der Zahlung für Meilenstein 2 über einen Zeitraum von etwa zwei Jahren erfolgen. Bestimmte im Angebot enthaltene Ausrüstungen, die sich eigens auf das Heliumverflüssigungssystem beziehen, wurden bereits hergestellt.

Geplanter Standort in Lake County

Unabhängig davon treibt das Unternehmen die Gespräche hinsichtlich eines potenziellen Anlagenstandorts in Lake County, Minnesota, voran. Jeglicher Erwerb, jegliche Pacht und jegliche sonstige Vereinbarung für den Standort steht weiterhin unter dem Vorbehalt endgültiger Dokumente, einer zufriedenstellenden Kaufprüfung, der Bestätigung der Eignung des Standorts und der Versorgungsanschlüsse sowie der erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen. Das Unternehmen wird weitere Informationen bereitstellen, falls und wenn endgültige Dokumente unterzeichnet wurden.

Kommerzieller Rahmen

Das Angebot legt einen Ausrüstungslieferpreis in Höhe von insgesamt 85,5 Millionen USD für die Heliumanlage und die CO2-Anlage fest. Der Ausrüstungslieferpreis stellt nicht die gesamten Installationskosten der Anlage dar und schließt Steuern, Zölle und Tarife, Installation und Inbetriebnahme, Standortinfrastruktur und -anbindungen sowie bestimmte andere Kosten des Eigentümers und Dritter aus.

Die erste Zahlung in Höhe von insgesamt 5.025.000 USD ist nach der Unterzeichnung und Genehmigung der TSXV fällig, einschließlich eines Betrags von 750.000 USD, der im Rahmen der bestehenden beschränkten Freigabeerklärung ("LNTP" - Limited Notice To Proceed) zu entrichten ist. Alle LNTP-Beträge (insgesamt 1.000.000 USD, einschließlich der zuvor gezahlten Anzahlung in Höhe von 250.000 USD) werden eins zu eins auf die entsprechenden Preis- und Meilensteinzahlungen im Rahmen des Angebots angerechnet. Das Unternehmen verfügt zurzeit über Barbestände in Höhe von 25,2 Millionen USD. Das Angebot steht weiterhin unter dem Vorbehalt einer Genehmigung der TSXV. Die Zahlung von Meilenstein 2 in Höhe von 8,55 Millionen USD ist für 31. Januar 2027 vorgesehen. Die Zahlung von Meilenstein 2 berechtigt Chart zum Beginn der Beschaffung von Langläuferteilen. Wenn Meilenstein 2 bis zu diesem Datum nicht gezahlt wird, tritt das Projekt automatisch in einen Aussetzungszeitraum von bis zu 180 Tagen ein, während der die reservierte Heliumverflüssigungsausrüstung gemäß dem Angebot geschützt bleibt. Während des Aussetzungszeitraums ist Pulsar nicht zur Zahlung von Meilenstein 2 verpflichtet und allein aus der Aussetzung entsteht keine Stornierungsgebühr. Am Ende des Aussetzungszeitraums werden die Parteien eine Einigung darüber anstreben, ob sie das Projekt fortsetzen, die kommerziellen Vereinbarungen anpassen oder das Projekt beenden.

Das Unternehmen treibt weiterhin Finanzierungsalternativen für die restlichen Zahlungen im Rahmen des Angebots und die weiteren Entwicklungskosten der Anlage voran und beabsichtigt, die Aktionäre auf dem Laufenden zu halten, sobald wesentliche Vereinbarungen bestätigt werden.

Die restlichen Meilensteine sind an definierte Aktivitäten in den Bereichen Engineering, Beschaffung, Herstellung und Lieferbereitschaft gebunden. Sie umfassen die Herausgabe von Rohrleitungs- und Instrumentationsfließschemata ("P&IDs") zur Überprüfung im Rahmen der Studie zu Gefahren und Betriebsstörungen, die Erteilung von Aufträgen für Vorbehandlungs- und primären Säulenmaterialien, die Herausgabe von P&IDs für die Fertigung, die Bestätigung, dass alle Hauptausrüstungen versandbereit sind, sowie die Einreichung der Enddokumentation durch Chart. Die Zahlungen sind bei Erreichen dieser Meilensteine gemäß dem vereinbarten Projektzeitplan vorgesehen und machen zusammen den gesamten Vertragswert von 85,5 Millionen USD aus.

Stornierungsbestimmungen

Wenn Pulsar beschließt, das Angebot ohne Angabe von Gründen zu kündigen, richten sich die Stornierungszahlungen nach dem erreichten Arbeitsstand und reichen von 0 % bei Projekterteilung bis zu maximal 70 % des gesamten Vertragswerts nach der Übergabe der endgültigen Projektdokumentation durch Chart. Für einen Meilenstein entsteht keine Stornierungszahlung, es sei denn, die entsprechende Meilensteinzahlung ist fällig geworden und von Pulsar geleistet worden.

Restliche Projektarbeiten

Die Entwicklung der Anlage steht unter anderem weiterhin unter dem Vorbehalt der Finanzierung, der Zahlung der entsprechenden Meilensteine im Rahmen des Angebots, detaillierter Engineering- und EPC-Arbeiten, der Überprüfung und Erprobung der Ausrüstung, endgültiger Standortvereinbarungen, der Standorterschließung, des Erhalts der erforderlichen Genehmigungen und behördlichen Zulassungen sowie der Installation und erfolgreichen Inbetriebnahme.

Im Namen von Pulsar Helium Inc.

"Thomas Abraham-James"

CEO und Direktor

Für weitere Informationen:

Pulsar Helium Inc.

mailto:connect@pulsarhelium.com

+ 1 (218) 203-5301 (USA/Canada)

+44 (0)2033 55 9889 (United Kingdom)

https://pulsarhelium.com

https://ca.linkedin.com/company/pulsar-helium-inc.

Strand Hanson Limited

(Nominated & Financial Adviser, and Broker)

Ritchie Balmer / Rob Patrick

+44 (0) 207 409 3494

Velocity Public Affairs

(Public Relations)

Stephanie Moncada / Mike Zipko

+ 1 (218) 203-5301

pulsarhelium@velocitypublicrelations.com

Yellow Jersey PR Limited

(Financial Public Relations)

Charles Goodwin / Annabelle Wills

+44 777 5194 357

pulsarhelium@yellowjerseypr.com

Über Pulsar Helium Inc.

Pulsar Helium Inc. ist ein börsennotiertes Unternehmen, das am AIM-Markt der Londoner Börse (Vereinigtes Königreich) notiert und an der TSX Venture Exchange unter dem Tickersymbol PLSR (Kanada) sowie am OTCQB unter dem Tickersymbol PSRHF (USA) geführt wird. Das Portfolio von Pulsar besteht aus seinem Vorzeige-Heliumprojekt Topaz in Minnesota, dem Projekt Falcon in Michigan (beide in den USA) und dem Heliumprojekt Tunu in Grönland. Pulsar fungiert an diesen Standorten als Pionierunternehmen, da sowohl bei Topaz als auch bei Tunu primäre Heliumvorkommen identifiziert wurden, die nicht mit der Produktion von Kohlenwasserstoffen in Verbindung stehen.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (im Sinne der Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen"), die sich auf die aktuellen Erwartungen und Einschätzungen des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse beziehen. Alle Aussagen, die Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Ziele, Annahmen oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder diese erörtern (häufig, aber nicht immer, durch die Verwendung von Wörtern oder Ausdrücken wie "wird wahrscheinlich dazu führen", "wird voraussichtlich", "erwartet", "wird fortgesetzt", "wird erwartet", "geht davon aus", "glaubt", "geschätzt", "beabsichtigt", "plant", "Prognose", "Vorhersage", "Strategie", "Ziel" und "Ausblick") sind keine historischen Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Zu den hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen bezüglich des vom Unternehmen geplanten Edelgas-Hubs und der Anlage, einschließlich des geplanten Betriebs, der Kapazität, der Produktion, der Leistung und der Inbetriebnahme derselben; die Fähigkeit des Unternehmens, die entsprechenden Meilensteinzahlungen gemäß dem Angebot zu leisten, sowie der Zeitplan und die Durchführung der im Angebot vorgesehenen Arbeiten; den Erhalt der Genehmigung des Angebots durch die TSXV und die Begleichung der Vorauszahlung aus vorhandenen Barmitteln; die angegebene Auslegungskapazität der Heliumanlage von 861 Litern pro Stunde und die entsprechende Jahresproduktion von etwa 7,5 Millionen Litern flüssigem Helium bzw. etwa 200 Millionen Standardkubikfuß gasförmigem Helium bei kontinuierlichem Nennbetrieb; die angegebene Abscheidungskapazität der CO2-Anlage von 300 Tonnen pro Tag und die erwartete Jahresproduktion von über 100.000 Tonnen flüssigem CO2; den Beginn der Beschaffung von Artikeln mit langer Vorlaufzeit nach Zahlung von Meilenstein 2; die Absicht des Unternehmens, Finanzierungsalternativen für die verbleibenden Zahlungen im Rahmen des Angebots und die weiteren Entwicklungskosten der Anlage voranzutreiben und die Aktionäre auf dem Laufenden zu halten, sobald wesentliche Vereinbarungen bestätigt sind; den Zeitpunkt der Zahlung für Meilenstein 2 und der nachfolgenden Meilensteinzahlungen; die Anrechnung der LNTP-Anzahlung und der LNTP-Zahlung auf die im Rahmen des Angebots fälligen Beträge; die Aussetzungsklauseln und deren Anwendung; die Stornierungsklauseln und die Höhe etwaiger Stornierungszahlungen; die Gespräche des Unternehmens bezüglich eines potenziellen Standorts für die Anlage in Lake County, Minnesota; sowie die verbleibenden Arbeiten, die für die Errichtung der Anlage erforderlich sind, einschließlich detaillierter Engineering- und EPC-Arbeiten, der Erschließung des Standorts, der Genehmigungsverfahren, der Installation und der Inbetriebnahme. Zukunftsgerichtete Aussagen können Schätzungen beinhalten und basieren auf Annahmen der Unternehmensleitung, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Kapitalkostenschätzungen des Unternehmens, die Erwartungen der Unternehmensleitung hinsichtlich der Verfügbarkeit von Kapital zur Finanzierung des künftigen Kapital- und Betriebsbedarfs des Unternehmens; die Fähigkeit, alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen zu erhalten, einschließlich der Genehmigung des Angebots durch die TSXV; die Fähigkeit von Chart, die Ausrüstung gemäß dem im Angebot vorgesehenen Projektzeitplan zu liefern; die Übereinstimmung der Ausrüstung mit den angegebenen Konstruktionsspezifikationen und Leistungszielen; sowie die Fähigkeit des Unternehmens, einen geeigneten Standort für die Anlage und die dazugehörige Infrastruktur zu akzeptablen Bedingungen zu sichern.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Ereignisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen offenbarten oder implizierten abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem, dass Pulsar möglicherweise nicht in der Lage ist, eine ausreichende Finanzierung zu beschaffen oder die entsprechenden Meilensteinzahlungen gemäß dem Angebot zu leisten, was zur Aussetzung, Verzögerung oder Beendigung des Projekts führen könnte; das Risiko, dass sich die Parteien nach einer etwaigen Aussetzungsphase nicht darauf einigen können, die kommerziellen Vereinbarungen fortzuführen oder anzupassen; das Risiko, dass Stornierungszahlungen fällig werden könnten, sollte Pulsar sich für eine Kündigung aus eigenen Gründen entscheiden; das Risiko, dass die Gesamtkosten für die Errichtung der Anlage, einschließlich Steuern, Abgaben, Zölle, Installation, Inbetriebnahme, Standortinfrastruktur und anderer Kosten, die nicht im Preis für die Ausrüstung enthalten sind, wesentlich höher ausfallen könnten als erwartet; das Risiko, dass es Pulsar nicht gelingt, eine endgültige Vereinbarung für den vorgeschlagenen Standort in Lake County auszuhandeln und abzuschließen oder die erforderlichen Grundstücksrechte, die Stromversorgung, die Erdgasversorgung und sonstige Infrastruktur zu akzeptablen Bedingungen zu sichern; das Risiko, dass die im Rahmen des Angebots zu liefernden Anlagen möglicherweise nicht den erwarteten Zustand, die erwartete Leistung, die Fertigstellung oder projektspezifische Anforderungen erfüllen; oder dass sie nicht wie erwartet oder gar nicht funktionieren; das Risiko, dass die tatsächlichen Vorlaufzeiten aufgrund von Engpässen in der Lieferkette, Fertigungsverzögerungen oder anderen Faktoren erheblich von den im Angebot vorgesehenen abweichen könnten; das Risiko, dass die tatsächliche Produktionskapazität, die Produktreinheit und die Ausbeutungsraten erheblich von den angegebenen Auslegungsspezifikationen abweichen könnten; das Risiko, dass die erforderlichen staatlichen Regelungs-, Umweltprüfungs-, Genehmigungs- und Umsetzungsschritte nicht abgeschlossen werden oder sich verzögern; das Risiko, dass die Genehmigung der TSXV nicht innerhalb des erwarteten Zeitrahmens oder gar nicht erteilt wird; die Marktbedingungen für Helium- und CO2-Produkte; sowie weitere oben genannte Faktoren und die Risikofaktoren, die im Jahresinformationsformular des Unternehmens vom 3. Februar 2026 für das am 30. September 2025 endende Geschäftsjahr aufgeführt sind und im Unternehmensprofil unter www.sedarplus.ca zu finden sind.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Von Zeit zu Zeit treten neue Faktoren auf, und es ist dem Unternehmen nicht möglich, alle diese Faktoren vorherzusagen oder die Auswirkungen jedes einzelnen Faktors zu bewerten oder das Ausmaß zu bestimmen, in dem ein Faktor oder eine Kombination von Faktoren dazu führen könnte, dass die Ergebnisse wesentlich von den in einer zukunftsgerichteten Aussage enthaltenen abweichen. Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen als richtig erweisen werden, und dementsprechend sollten sich Anleger nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen in ihrer Gesamtheit ausdrücklich diesem Vorbehalt.

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