Die abgeschlossene dreijährige randomisierte kontrollierte PROTECT-Studie ergab, dass die NaturalVue Multifocal 1 Day-Kontaktlinsen nach 36 Monaten das Fortschreiten der Kurzsichtigkeit um 1,06 Dioptrien und die Augenverlängerung um 0,58 mm verlangsamten.1,2

Visioneering Technologies, Inc. (VTI), ein Medizintechnikunternehmen, das Spezialkontaktlinsen entwickelt und vermarktet, wird die Ergebnisse der dreijährigen PROTECT-Studie bekannt geben einer prospektiven, doppelblinden, multinationalen, randomisierten kontrollierten Studie zur Bewertung von NaturalVue (Etafilcon A) Multifokale 1-Tages-Kontaktlinsen zur Verlangsamung des Fortschreitens der Myopie (Kurzsichtigkeit) bei Kindern. Ashley Tuan, OD, MS, PhD, VTI's Chief Medical Officer, wird die vollständigen Ergebnisse auf der Jahrestagung der American Academy of Optometry in Anaheim vorstellen.

Kurzsichtigkeit entsteht, wenn das Auge eines Kindes zu lang wird, wodurch entfernte Objekte verschwommen erscheinen, und verschlimmert sich in der Regel im Laufe der Kindheit. Ein schnelleres Fortschreiten geht mit einem höheren lebenslangen Risiko für schwerwiegendere Augenerkrankungen einher, darunter Netzhautablösung und myopische Makulopathie, eine der Hauptursachen für dauerhaften Sehverlust. Eine Verlangsamung dieses Fortschreitens, selbst in geringem Maße, gilt als klinisch bedeutsam.3,4

Über einen Zeitraum von drei Jahren zeigten Kinder, die NaturalVue Multifocal 1 Day trugen, im Vergleich zu einer virtuellen Kontrollgruppe folgende Ergebnisse1,2

1,06 Dioptrien geringere Progression der Kurzsichtigkeit (95 %-KI 0,86 bis 1,25, p 0,001)

geringere Progression der Kurzsichtigkeit (95 %-KI 0,86 bis 1,25, p 0,001) 0,58 Millimeter geringere axiale Verlängerung (Verlängerung des Auges) (95 %-Konfidenzintervall -0,66 bis -0,49, p 0,001)

Die Ergebnisse umfassen sowohl die Refraktionsanomalie als auch die Achsenlänge, die beiden wichtigsten Messgrößen5,6, die Forscher zur Verfolgung des Fortschreitens der Kurzsichtigkeit nutzen und die einen der bislang größten Behandlungseffekte darstellen, die für eine weiche Kontaktlinse in einer randomisierten kontrollierten Studie berichtet wurden.

Evidenz aus randomisierten kontrollierten Studien für ein bewährtes Linsendesign

Mit dem erfolgreichen Abschluss der klinischen Studie PROTECT ist NaturalVue Multifocal 1 Day die erste weiche Kontaktlinse, die auf einem Design mit kettlinienförmiger Brechkraftkurve basiert7,8 und die über einen Zeitraum von drei Jahren eine um mehr als 1,00 Dioptrien geringere Myopieprogression als eine Kontrollgruppe aufweist1,2, gemäß den Angaben des Unternehmens.

"Die klinische Studie PROTECT liefert wichtige Erkenntnisse aus einer dreijährigen, doppelblinden, randomisierten und kontrollierten Studie, die unser Wissen über NaturalVue Multifocal 1 Day ergänzen", sagte Ashley Tuan, OD, MS, PhD. "Besonders aussagekräftig ist die Bandbreite der Ergebnisse. Wir beobachten einen starken refraktiven Behandlungseffekt sowie eine signifikante Verlangsamung der Achsenverlängerung auf das für emmetrope Kinder dieses Alters und dieser ethnischen Zugehörigkeit erwartete Niveau, was ein umfassenderes Bild der Wirksamkeit von NaturalVue bei Kindern mit Kurzsichtigkeit vermittelt."

Warum nach Ansicht der Forscher die Größe des Effekts zählt

Veröffentlichte Forschungsergebnisse zur Myopiekontrolle deuten darauf hin, dass eine Verlangsamung des Fortschreitens um 1,00 Dioptrie mit einer um etwa 40 geringeren Wahrscheinlichkeit für die Entwicklung einer myopischen Makulopathie einhergeht3 sowie ein um etwa 23 geringeres Risiko für eine Netzhautablösung4, unabhängig von jeder einzelnen Behandlung.

"Jede Dioptrie zählt, weshalb die Tragweite der Ergebnisse der abgeschlossenen klinischen PROTECT-Studie von großer Bedeutung ist", sagte Brett O'Connor, OD, FAAO*, Smith Eye Associates, Ponte Vedra, FL. "NaturalVue Multifocal 1 Day zeigte nach drei Jahren im Vergleich zur Kontrollgruppe eine um 1,06 D geringere myopische Refraktionsprogression sowie eine um 0,58 mm geringere Achsenverlängerung.1,2 Für Augenärzte und Optiker, die sich mit fortschreitender Kurzsichtigkeit bei Kindern befassen, ist es langfristig entscheidend, in welchem Umfang sich das Fortschreiten der Kurzsichtigkeit verringern lässt."

Wichtige Ergebnisse für myopische Kinder

In der klinischen Studie PROTECT zeigten Kinder, die NaturalVue Multifocal 1 Day trugen, über einen Zeitraum von 36 Monaten ein ähnliches Augenwachstum wie nicht kurzsichtige Kinder:1,2

Bei 59 % schritt die Myopie im Durchschnitt um =0,25 D pro Jahr fort, was dem Schwellenwert entspricht, der üblicherweise zur Definition einer nicht fortschreitenden Myopie herangezogen wird. 9

schritt die Myopie im Durchschnitt um =0,25 D pro Jahr fort, was dem Schwellenwert entspricht, der üblicherweise zur Definition einer nicht fortschreitenden Myopie herangezogen wird. 55 % wiesen ein axiales Wachstum innerhalb des emmetropischen Referenzbereichs der Studie auf. 1,2

wiesen ein axiales Wachstum innerhalb des emmetropischen Referenzbereichs der Studie auf. In allen untersuchten Altersgruppen lagen die durchschnittlichen axialen Wachstumsverläufe innerhalb der veröffentlichten emmetropischen Wachstumsbereiche.¹°,¹¹

Perspektive des Unternehmens

"Die Korrektur der Kurzsichtigkeit bei Kindern ist heute nur ein Teil der Möglichkeiten", sagte Jeff Pruett, Chief Operating Officer von Visioneering Technologies. "Das übergeordnete Ziel besteht darin, die Entwicklung der Kurzsichtigkeit bei jedem Kind im Laufe der Zeit zu steuern, um sein Sehvermögen für die Zukunft zu schützen. Die abgeschlossene klinische Studie PROTECT liefert Augenärzten und Optikern mehr Belege für diese Entscheidung und mehr Gründe, NaturalVue Multifocal 1 Day in Betracht zu ziehen."

Das Unternehmen erklärte, die abgeschlossene Studie biete Augenärzten und Optikern eine solide wissenschaftliche Grundlage für die Entscheidungen, die sie täglich im Rahmen der langfristigen Behandlung von Kurzsichtigkeit bei Kindern treffen.

Über die Studie PROTECT

PROTECT (PROgressive Myopia Treatment Evaluation for NaturalVue Multifocal Contact Lens Trial) ist eine dreijährige, prospektive, doppelblinde, multinationale, randomisierte kontrollierte Studie zur Bewertung der Sicherheit und Wirksamkeit der NaturalVue (Etafilcon A) Multifokale 1-Tages-Kontaktlinsen zur Verlangsamung des Myopie-Fortschritts. Die Studie wurde an Standorten in den Vereinigten Staaten, Kanada, Hongkong und Singapur durchgeführt. Die Daten wurden hinsichtlich Alter, Geschlecht, ethnischer Zugehörigkeit, Land, Studienstandort und Ausgangsrefraktionswert bereinigt. Die Per-Protocol-Kohorte umfasste 102 Kinder im Alter von 7 bis 13 Jahren mit einer Ausgangsrefraktion von -0,75 bis -5,00 Dioptrien (p 0,001). Weitere Informationen zu den Einzelheiten der PROTECT-Studie erhalten Sie beim Medienkontakt von Visioneering Technologies, Inc. (Kontaktdaten siehe unten).

Über Visioneering Technologies

Visioneering Technologies, Inc. ist ein Unternehmen im Bereich der Augenheilkunde, das sich auf fortschrittliches optisches Design spezialisiert hat. Sein Flaggschiffprodukt, sind die NaturalVue (Etafilcon A) Multifokale 1-Tages-Kontaktlinsen, die auf einem firmeneigenen Design mit erweiterter Schärfentiefe basieren und zur Sehkorrektur bei Kurzsichtigkeit, Alterssichtigkeit und Astigmatismus dienen. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Alpharetta, Georgia. Weitere Informationen finden Sie unter: vtivision.com.

In dieser Pressemitteilung werden möglicherweise Anwendungsbereiche für NaturalVue Multifocal 1 Day beschrieben, darunter die Eindämmung des Fortschreitens der Kurzsichtigkeit, die von der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) in den Vereinigten Staaten nicht zugelassen sind. Diese Informationen dienen ausschließlich zu Informationszwecken.

Hinweise an die Herausgeber Referenzen

Daten liegen vor. PROTECT-Ergebnisse nach 3 Jahren, 2026. Die Daten wurden um wichtige Variablen bereinigt, darunter Alter, Geschlecht, ethnische Zugehörigkeit, Land, Studienzentrum und Ausgangswert. Per-Protocol-Kohorte, Ausgangsalter 7-<13 Jahre, -0,75 D bis -5,00 D, n 102 (p 0,001). Alle Daten im Vergleich zur virtuellen Kontrollgruppe. Die Kontrollwerte für Einstärken-Kontaktlinsen nach 36 Monaten wurden aus mehreren ergänzenden Analysen abgeleitet, darunter SVCL-Prognosen (auf 36 Monate hochgerechnete SVCL-Patientendaten nach 24 Monaten) und eine virtuelle DyNaSynth-Kontrollgruppe, die an die Ausgangsmerkmale der SVCL-Gruppe angepasst wurde. Die modellierten Kontrollverläufe zeigten eine hohe Übereinstimmung mit veröffentlichten virtuellen Kontrollmodellen. Tuan KA, Novak S, Chan J, Dillehay SM; PROTECT Study Group. PROTECT Completed 3-Year Study Results: A Catenary-Curve Multifocal Contact Lens Reduces Pediatric Myopia Progression and Mitigates Common Risk Factors. Präsentiert auf: American Academy of Optometry Annual Meeting; 30. September bis 3. Oktober 2026; Anaheim, Kalifornien. Bullimore MA, Brennan NA. Myopia Control: Why Each Diopter Matters. Optom Vis Sci. 2019;96(6):463-465. doi:10.1097/OPX.0000000000001367. Bullimore MA, Ritchey ER, Shah S, et al. The Risks and Benefits of Myopia Control. Ophthalmology. 2021;128(11):1561-1579. doi:10.1016/j.ophtha.2021.04.032. Walline JJ, Robboy MW, Hilmantel G, et al. Food and Drug Administration, American Academy of Ophthalmology, American Academy of Optometry, American Association for Pediatric Ophthalmology and Strabismus, American Optometric Association, American Society of Cataract and Refractive Surgery, and Contact Lens Association of Ophthalmologists Co-Sponsored Workshop: Controlling the Progression of Myopia: Contact Lenses and Future Medical Devices. Eye Contact Lens. 2018;44(4):205-211. doi:10.1097/ICL.0000000000000511. Wolffsohn JS, Kollbaum PS, Berntsen DA, et al. IMI Clinical Myopia Control Trials and Instrumentation Report. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2019;60(3):M132-M160. doi:10.1167/iovs.18-25955. Irving EL, Yakobchuk-Stanger C. Myopia progression control lens reverses induced myopia in chicks. Ophthalmic Physiol Opt. 2017;37(5):576-584. doi:10.1111/opo.12400. Erteilte Patente MULTIFOKALE OPHTHALMISCHE LINSE MIT INDUZIERTER ÖFFNUNG. Siehe https://vtivision.com/about/patents/ zwecks Patentnummer. Chen J, Liu S, Zhu Z, et al. Axial length changes in progressive and non-progressive myopic children in China. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 2023;261(5):1493-1501. doi:10.1007/s00417-022-05901-5. Naduvilath T, He X, Saunders K, et al. Age, gender and regional/ethnic variations in emmetropic axial growth rate. Ophthalmic Physiol Opt. 2025;45(6):1485-1495. doi:10.1111/opo.13545. Zadnik K, Mutti DO, Mitchell GL, Jones LA, Burr D, Moeschberger ML. Normal eye growth in emmetropic schoolchildren. Optom Vis Sci. 2004;81(11):819-828. doi:10.1097/01.opx.0000145028.53923.67.

*Dr. O'Connor ist ein bezahlter Berater von Visioneering Technologies, Inc.

QUELLE Visioneering Technologies, Inc.

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