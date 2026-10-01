In einer digitalen Folterkammer wurde KI absichtlich Schmerz zugefügt, was bei vielen Nutzer:innen für Empörung sorgte. Dabei wird seit Jahrzehnten davor gewarnt, der Technologie ein Bewusstsein zuzuschreiben. Während die Öffentlichkeit hitzig über die Regulierung außer Kontrolle geratener KI-Agenten debattiert, beschäftigt sich die Community auf X mit einem ganz anderen Thema. Im Zentrum steht ein Github-Projekt, das mehrere lokal gehostete Modelle ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n