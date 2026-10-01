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XTB
01.10.2026 15:07 Uhr
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Micron Aktie im KI-Rausch: Rekordzahlen & gigantische HBM-Investitionen - Jetzt Aktien kaufen?

Der US-Speicherhersteller Micron Technology beweist mit seinen jüngsten Quartalsergebnissen eindrucksvoll, dass der weltweite Hunger nach KI-Infrastruktur ungebrochen ist, wie Finanzexperte Jens Klatt analysiert.

Die Micron Aktie, die im vergangenen Jahr bereits um mehr als 500 Prozent gestiegen ist, profitierte dabei massiv von einer historisch hohen Nachfrage nach Speicherchips für Modelle der künstlichen Intelligenz und einer daraus resultierenden weltweiten Versorgungskrise. Diese Verknappung führte zu einem sprunghaften Anstieg der Speicherkosten, was sich bis in die Preisgestaltung von Unterhaltungselektronik wie Apple iPads und MacBooks durchschlägt. Für Investoren drängt sich nun die Frage auf: Ist die Rallye intakt und sollten Anleger weiterhin Halbleiter-Aktien kaufen? Im Folgenden beleuchten wir die drei zentralen Wachstumstreiber des Konzerns.

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