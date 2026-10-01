Micron Aktie im KI-Rausch: Rekordzahlen & gigantische HBM-Investitionen - Jetzt Aktien kaufen?

Der US-Speicherhersteller Micron Technology beweist mit seinen jüngsten Quartalsergebnissen eindrucksvoll, dass der weltweite Hunger nach KI-Infrastruktur ungebrochen ist, wie Finanzexperte Jens Klatt analysiert.

Die Micron Aktie, die im vergangenen Jahr bereits um mehr als 500 Prozent gestiegen ist, profitierte dabei massiv von einer historisch hohen Nachfrage nach Speicherchips für Modelle der künstlichen Intelligenz und einer daraus resultierenden weltweiten Versorgungskrise. Diese Verknappung führte zu einem sprunghaften Anstieg der Speicherkosten, was sich bis in die Preisgestaltung von Unterhaltungselektronik wie Apple iPads und MacBooks durchschlägt. Für Investoren drängt sich nun die Frage auf: Ist die Rallye intakt und sollten Anleger weiterhin Halbleiter-Aktien kaufen? Im Folgenden beleuchten wir die drei zentralen Wachstumstreiber des Konzerns.

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 77 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.