Berlin (ots) -
Nach der versuchten Entführung eines Passagierflugzeugs mit vielen Israelis an Bord und kurz vor dem dritten Jahrestag des Hamas-Terrorangriffs vom 7. Oktober 2023 spricht Axel Springer Global Reporter Jan Philipp Burgard in Jerusalem mit Israels Staatspräsident Isaac Herzog.
In der Sendung "WELT TALK SPEZIAL" spricht Herzog zur versuchten Flugzeugentführung, die bisherigen Erkenntnisse über die Hintergründe und die Frage, ob Israel in den kommenden Tagen mit weiteren Anschlagsversuchen rechnen muss.
Weitere Themen des Interviews sind der dritte Jahrestag des 7. Oktobers und seine Folgen auf die israelische Gesellschaft, die aktuelle Lage im Gazastreifen, das Verhältnis zu Deutschland und Europa sowie die Bedrohung Israels durch den Iran und dessen Verbündete.
"WELT TALK SPEZIAL - Israels Staatspräsident Isaac Herzog im Gespräch mit Jan Philipp Burgard", 1. Oktober 2026, um 19.15 Uhr im Fernsehen bei WELT, online auf WELT.de und im Anschluss in der WELT-Mediathek.
Pressekontakt:
Kritsanarat Khunkham
Director Communications PREMIUM-GRUPPE
kritsanarat.khunkham@axelspringer.com
030 2591 77608
Original-Content von: WELT, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59680/6363220
Nach der versuchten Entführung eines Passagierflugzeugs mit vielen Israelis an Bord und kurz vor dem dritten Jahrestag des Hamas-Terrorangriffs vom 7. Oktober 2023 spricht Axel Springer Global Reporter Jan Philipp Burgard in Jerusalem mit Israels Staatspräsident Isaac Herzog.
In der Sendung "WELT TALK SPEZIAL" spricht Herzog zur versuchten Flugzeugentführung, die bisherigen Erkenntnisse über die Hintergründe und die Frage, ob Israel in den kommenden Tagen mit weiteren Anschlagsversuchen rechnen muss.
Weitere Themen des Interviews sind der dritte Jahrestag des 7. Oktobers und seine Folgen auf die israelische Gesellschaft, die aktuelle Lage im Gazastreifen, das Verhältnis zu Deutschland und Europa sowie die Bedrohung Israels durch den Iran und dessen Verbündete.
"WELT TALK SPEZIAL - Israels Staatspräsident Isaac Herzog im Gespräch mit Jan Philipp Burgard", 1. Oktober 2026, um 19.15 Uhr im Fernsehen bei WELT, online auf WELT.de und im Anschluss in der WELT-Mediathek.
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