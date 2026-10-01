Isabel Kreidler übernimmt bei immowelt die neu geschaffene Position des Chief Commercial Officer. Als CCO verantwortet sie die Vertriebsaktivitäten und wird das gesamte Kundengeschäft führen und weiterentwickeln. Kreidler hat über 15 Jahre Vertriebserfahrung, ihre Karriere startete sie bei Google. Seit dem 01.10.2026 verstärkt Isabel Kreidler das Managementteam des Immobilienportals immowelt. Sie hat den neu geschaffenen Posten des Chief Commercial Officer (CCO) inne und berichtet direkt an CEO ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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