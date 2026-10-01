Highflyer des 3. Quartals: Micron: Kein Kurssprung | Nu: Entwarnung | Depot: Robinhood startet KI-Agenten

Der Markt wird immer unberechenbarer. Selbst gute Nachrichten lösen keine Freude mehr bei den Anlegern aus, wie das Beispiel Micron zeigt. Der Speicherspezialist überzeugte komplett, aber die Anleger juckt das nicht.Thema des Tages: Die Highflyer des 3. Quartals Wir starten ins letztes Quartals des Jahres und Stockpicking ist so schwer geworden wie schon lange nicht mehr. Gilt der Spruch: "Altbewährt ist nicht verkehrt?" Wir schauen heute mal was im letzten Abschnitt des Jahres von den Aktien zu erwarten, die im dritten Quartal stark performt haben. 379 % Umsatzplus - doch die Börse zuckt nur mit den Schultern Micron Technology liefert Zahlen, die selbst im KI-Boom herausstechen. Der …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran