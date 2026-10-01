Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 01.10.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Dieselbe Arbeit, dieselbe Rechnung, der vierfache Bruttogewinn
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A3CVQC | ISIN: US7707001027 | Ticker-Symbol: 7KY
Tradegate
01.10.26 | 17:59
99,70 Euro
+0,35 % +0,35
Branche
Software
Aktienmarkt
USA 500
1-Jahres-Chart
ROBINHOOD MARKETS INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
ROBINHOOD MARKETS INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
99,3999,5318:10
99,3999,5218:10
Markus Weingran
01.10.2026 15:27 Uhr
310 Leser
Artikel bewerten:
(2)

Highflyer des 3. Quartals: Micron: Kein Kurssprung | Nu: Entwarnung | Depot: Robinhood startet KI-Agenten

Der Markt wird immer unberechenbarer. Selbst gute Nachrichten lösen keine Freude mehr bei den Anlegern aus, wie das Beispiel Micron zeigt. Der Speicherspezialist überzeugte komplett, aber die Anleger juckt das nicht.Thema des Tages: Die Highflyer des 3. Quartals Wir starten ins letztes Quartals des Jahres und Stockpicking ist so schwer geworden wie schon lange nicht mehr. Gilt der Spruch: "Altbewährt ist nicht verkehrt?" Wir schauen heute mal was im letzten Abschnitt des Jahres von den Aktien zu erwarten, die im dritten Quartal stark performt haben. 379 % Umsatzplus - doch die Börse zuckt nur mit den Schultern Micron Technology liefert Zahlen, die selbst im KI-Boom herausstechen. Der …

Den vollständigen Artikel lesen ...

© 2026 Markus Weingran
KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
Drei Jahre lang kannten KI-Aktien fast nur eine Richtung: nach oben. Billionenschwere Investitionspläne von Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft haben Halbleiter- und Infrastrukturwerte auf immer neue Höhen getrieben. Doch jetzt bekommt die Erfolgsstory gefährliche Risse.

Steigende Anleiherenditen verteuern die Finanzierung, während die gewaltigen KI-Ausgaben zunehmend nicht mehr aus den laufenden Cashflows bezahlt werden können. Gleichzeitig zeigen günstigere chinesische Modelle, dass leistungsfähige KI womöglich mit deutlich weniger Rechenleistung auskommt. Damit wächst die Gefahr, dass heute für Milliarden errichtete Kapazitäten morgen nicht die erhofften Renditen liefern.

Für Anleger könnte das zum Problem werden. Denn treffen steigende Finanzierungskosten auf Überkapazitäten und enttäuschende Cashflows, geraten gerade hoch bewertete KI-Profiteure schnell unter Druck. Aus den größten Gewinnern der vergangenen Jahre könnten so die größten Verlierer der nächsten Korrektur werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir 5 Aktien, bei denen das Chance-Risiko-Verhältnis jetzt besonders gefährlich erscheint – und bei denen Anleger genauer hinschauen sollten.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor die KI-Euphorie ihren nächsten Realitätstest erlebt!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.