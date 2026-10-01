EQS-News: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV / Schlagwort(e): Dividende

Dividendenmitteilung



01.10.2026 / 14:30 GMT/BST

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Unternehmensmitteilung Zur sofortigen Veröffentlichung 01 Oktober 2026 JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV Dividendenmitteilung Die Geschäftsführung des JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV (die "Gesellschaft") kündigt hiermit folgende Dividenden an, für die als Ex-Dividendendatum der 08. Oktober 2026 gilt. Stichtag ist der 09. Oktober 2026 und das Zahlungsdatum ist der 23. Oktober 2026: Beschreibung der Anteilsklasse ISIN Satz per Anteil JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF - USD (dist) IE00BDFC6XXX 0.312300 JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - GBP Hedged (dist) IE00BJLTWXXX 0.289800 JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (dist) IE00BDFC6XXX 0.332700 JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) IE00BD9MMXXX 0.307400 JPM BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF - GBP (dist) IE00BD9MMXXX 0.285900 JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) IE0003UVYXXX 0.119300 JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) IE000U5MJXXX 0.141100 JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) IE000U9J8XXX 0.247200 JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF - EUR (dist) IE00BL0BMXXX 0.237000 JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - EUR (dist) IE000AP27XXX 0.099200 JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF - CHF Hedged (dist) IE000UPAYXXX 0.121100 JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF - EUR Hedged (dist) IE0006YCYXXX 0.128700 JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF - EUR (dist) IE000RE0SXXX 0.130800 JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF - CHF Hedged (dist) IE000DDR6XXX 0.299300 JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF - EUR Hedged (dist) IE0006FIWXXX 0.176100 JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF - EUR (dist) IE0006CJGXXX 0.181800 JPM Europe Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active UCITS ETF - EUR (dist) IE000QOLLXXX 0.062100 JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active UCITS ETF - USD (dist) IE000CYGDXXX 0.186400 JPM Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - EUR (dist) IE000WGK3XXX 0.170000 JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - USD (dist) IE000Y4K4XXX 0.246400 JPM Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - GBP Hedged (dist) IE0005S7BXXX 0.064100 JPM Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - USD (dist) IE000HFXPXXX 0.134000 JPM AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - USD (dist) IE000P334XXX 0.259200 JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF - GBP Hedged (dist) IE000C3S7XXX 0.894900 JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF - USD (dist) IE00BN4RDXXX 0.998500 JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - USD (dist) IE000DS9ZXXX 0.170600 JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) IE00BJK9HXXX 0.868900 JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - EUR (dist) IE000783LXXX 0.091300 JPM UK Equity Core Active UCITS ETF - GBP (dist) IE000TZT3XXX 0.194500 JPM BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF - USD (dist) IE0001O84XXX 0.105600 JPM Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active UCITS ETF - USD (dist) IE000FYTRXXX 0.075500 JPM India Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - USD (dist) IE000XE6EXXX 0.143100 JPM All Country Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - USD (dist) IE000JLILXXX 0.086200 JPM Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay Active UCITS ETF - USD (dist) IE0006UQKXXX 0.011100 JPM US Hedged Equity Laddered Overlay Active UCITS ETF - USD (dist) IE000K4JGXXX 0.028500 JPM Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF - USD (dist) IE000L91HXXX 0.042300 JPM Climate Change Solutions Active UCITS ETF - USD (dist) IE000V4JSXXX 0.050700 JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF - USD (dist) IE000A9QKXXX 0.093400 JPM Europe Equity Premium Income Active UCITS ETF - EUR (dist) IE00064TWXXX 0.102700 JPM Global ex US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - USD (dist) IE000QC2YXXX 0.101500 JPM Global Equity Active UCITS ETF - USD (dist) IE000245CXXX 0.049500 Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: Matheson Telefon: +353 1 232 2000



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