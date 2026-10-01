Peking-Forum 2026 zum Thema "Schnelle Reaktion auf Bürgerbeschwerden"

PEKING, Oct. 01, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das Pekinger Forum 2026 zum Thema "Schnelle Reaktion auf Bürgerbeschwerden", das gemeinsam von der Chinesischen Akademie der Sozialwissenschaften (CASS), der China Media Group (CMG) sowie dem Pekinger Stadtkomitee der Kommunistischen Partei Chinas und der Volksregierung der Stadt Peking veranstaltet wird, findet vom 12. bis 13. Oktober im China National Convention Center statt. Laut der Pressekonferenz vom 29. September wird auf dem Forum eine Reihe von Ergebnissen vorgestellt, darunter theoretische Forschungsergebnisse zur Reform der "Swift Response to Public Complaints" (SRPC), Bewertungsberichte zu städtischen Hotline-Diensten und zur Wirksamkeit der Stadtverwaltung sowohl auf globaler als auch auf nationaler Ebene sowie exemplarische Fälle globaler Stadtverwaltung.

Shen Binhua, stellvertretender Generalsekretär der Volksregierung der Stadt Peking sowie Sekretär der Parteiführungsgruppe und Leiter der städtischen Behörde für Verwaltungsdienstleistungen und Datenmanagement in Peking, erklärte, dass das Forum, das sich auf den Kernwert "Stadt der Menschen, bessere Zukunft" konzentriert, als jährliches Thema "Das Zeitalter der digitalen Intelligenz und die Stadt der Menschen" festgelegt habe. Die Zahl der erwarteten Teilnehmer des Forums beläuft sich auf über 3.200, darunter mehr als 240 internationale Gäste aus über 70 Ländern.

Die Themen der sechs parallel stattfindenden Foren lauten: "Verfeinerung und Exquisitheit: Paradigmen präziser Regierungsführung und städtischer Nachhaltigkeit", "Streben und Güte: Die Entwicklung guter Regierungsführung und die Weiterentwicklung der städtischen Zivilisation", "Weisheit und Teilen: Stärkung durch digitale Intelligenz und Modernisierung der städtischen Regierungsführung", "Austausch und Integration: Kollaborative Regierungsführung sowie städtische Offenheit und Inklusivität", "Menschenzentrierte Lebensgrundlagen: Menschenorientierte und bedarfsgesteuerte neue Formen der städtischen Regierungsführung" sowie "Gemeinsame Konsultation und kooperative Regierungsführung: Beteiligung verschiedener Interessengruppen und die Community der städtischen Regierungsführung". "Diese Themen basieren auf Pekings Praxis bei der Reform des SRPC und gehen zugleich auf Herausforderungen im Bereich der Stadtverwaltung ein, mit denen Städte weltweit im Zeitalter der digitalen Intelligenz häufig konfrontiert sind. Sie zeugen von einem ausgeprägten Gespür für den Zeitgeist und von Offenheit", so Shen Binhua.

Auf dem Forum wird eine Reihe von Ergebnissen vorgestellt, darunter theoretische Forschungsergebnisse zur Reform der SRPC, Bewertungsberichte zu städtischen Hotline-Diensten und zur Wirksamkeit der Stadtverwaltung sowohl auf globaler als auch auf nationaler Ebene sowie exemplarische Fälle globaler Stadtverwaltung. Insbesondere handelt es sich hierbei um Chinas erste Veröffentlichung einer englischsprachigen Monografie zur Reform der SRPC sowie um die erste Zusammenarbeit mit einer führenden internationalen Fachzeitschrift zur Herausgabe einer englischsprachigen Sonderausgabe zu dieser Reform. Diese Ergebnisse werden die Reform der SRPC in Peking weiter vorantreiben - von der Zusammenfassung der Erfahrungen hin zur theoretischen Darlegung und von der chinesischen Praxis hin zum internationalen Vergleich -, und damit praktische Erfahrungen sowie theoretische Grundlagen für die globale Stadtpolitik liefern.

Zhang Yi, Direktor des Instituts für Kapitalgovernance-Studien an der Chinesischen Akademie der Sozialwissenschaften und Mitglied der wissenschaftlichen Abteilungen der Chinesischen Akademie der Sozialwissenschaften, erklärte, dass Theoretical Research Outcomes on the SRPC Reform ("Theoretische Forschungsergebnisse zur Reform der SRPC") wichtige wissenschaftliche Beiträge renommierter Wissenschaftler aus dem In- und Ausland zusammenfasst, darunter 12 auf Chinesisch und 9 auf Englisch. Die englischsprachige Monografie "Why Is Urban Governance Like This? A Study Based on Beijing's Practice of the SRPC Reform" umfasst 12 Artikel und 4 Fallstudien. "Wir hoffen, dass diese Artikel die praktischen Erfahrungen von Megastädten im Zeitalter der künstlichen Intelligenz umfassend widerspiegeln, die Big Data aus Hotline-Anrufen nutzen, um die Modernisierung der Stadtverwaltung voranzutreiben, und dass sie ein übertragbares und skalierbares Verwaltungsmodell der 'Stadt der Menschen' herausarbeiten, das sich durch eine verfeinerte Stadtverwaltung und eine intensive Bürgerbeteiligung auszeichnet", so Zhang Yi.

Das Forum erweitert seinen Raum für den Austausch zudem auf die vordersten Fronten der Stadtverwaltung. Die Gäste werden eingeladen, "bei 12345 vorbeizuschauen", um sich vor Ort ein Bild von den Arbeitsabläufen und Mechanismen der Hotline sowie von deren Vorgehensweisen und Erfolgen - wie beispielsweise der Stärkung durch digitale Intelligenz - zu machen. Die Salons finden an repräsentativen Orten der Bürgerbeteiligung statt, wie beispielsweise bei Hotline-Stellen, in KI-Communities und in Denkmalschutzgebieten der Altstadt. Internationale Gäste, Experten und Wissenschaftler, Basisaktivisten sowie Bürgervertreter sind eingeladen, diese Veranstaltungen hautnah mitzuerleben und ihre Erkenntnisse in einer entspannten Atmosphäre auszutauschen. Fünf Themen - Dienstleistungen in Peking, Stadterneuerung, die Panorama-Zentralachse, kulturelle und historische Kontinuität sowie technologische Innovation - wurden zudem für Stadtführungen und Besichtigungen konzipiert.

"Durch diese Aktivitäten können wir die Diskussionen und den Austausch innerhalb der Veranstaltungsstätte mit praktischen Erfahrungen im Bereich der Stadtverwaltung verbinden, sodass chinesische und internationale Gäste ein intuitiveres Verständnis für die Reform des SRPC gewinnen und Pekings innovative Entwicklung sowie dessen Offenheit und Inklusivität hautnah erleben können", so Shen Binhua.

Ansprechpartnerin: Frau Zhu, Tel.: 86-10-63074558