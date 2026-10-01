Durch die Partnerschaft erhalten die Unternehmenskunden von Anew schwedische Emissionszertifikate für verbesserte Waldbewirtschaftung, die gemäß der Verra-Methodik VM0045 entwickelt wurden.

HOUSTON, TX / ACCESS Newswire / 1. Oktober 2026 / Anew Climate (Anew), einer der weltweit größten Entwickler und Vermarkter von Carbon Credits (Emissionszertifikaten), gab eine zehnjährige Vereinbarung mit EKEN Financing Value Added Forestry (EKEN) bekannt, um schwedische Emissionszertifikate aus verbessertem Waldmanagement (IFM) für Unternehmenskunden weltweit bereitzustellen. Die Vereinbarung erweitert das europäische Waldkohlenstoffportfolio von Anew, das das Unternehmen neben Millionen Acres bewirtschafteter Waldflächen in ganz Nordamerika unterhält.

Im Rahmen der Zusammenarbeit wird Anew als exklusiver Vermarktungspartner für Zertifikate fungieren, die aus von EKEN entwickelten Projekten stammen, und dabei die Zusammenarbeit mit Käufern, die Strukturierung sowie die Portfoliointegration für Unternehmenskunden in Europa und weltweit übernehmen.

EKEN bereitet das Projekt zur Entwicklung gemäß VM0045 vor, der Verra-Methodik für verbesserte Waldbewirtschaftung, bei der dynamisch angepasste Referenzwerte aus nationalen Waldinventuren verwendet werden. Während viele herkömmliche Referenzwerte für Waldkohlenstoff auf einer Prognose dessen beruhen, was ein Landbesitzer ohne ein Kohlenstoffprojekt hypothetisch getan hätte, erstellt VM0045 Referenzwerte anhand statistisch vergleichbarer Wälder, die mithilfe von Daten aus nationalen Waldinventuren beobachtet wurden. Dadurch können die Projektergebnisse mit der gemessenen Entwicklung vergleichbarer Wälder bewertet werden. Im August 2025 bestätigte der Integrity Council for the Voluntary Carbon Market, dass VM0045 v1.2 seinen Core Carbon Principles entspricht. Damit war v1.2 eine der ersten beiden Methodiken für verbesserte Waldbewirtschaftung, die diese Anerkennung erhielten.

Schweden ist besonders gut gerüstet, um diesen Ansatz zu unterstützen. Die schwedische nationale Waldinventur überwacht die Wälder des Landes seit 1923 im Rahmen einer landesweiten jährlichen Stichprobeninventur und liefert damit die langjährigen Beobachtungsdaten, auf denen die Methodik basiert.

"Unternehmenskunden mangelt es nicht an Optionen für Waldkohlenstoff. Was ihnen oft fehlt, ist Waldkohlenstoff, den sie mit aktuellen Daten aus der Praxis belegen können. Die Additionalität ist die schwierigste Frage, mit der Käufer konfrontiert sind. Dynamische Referenzwerte lösen dieses Problem, indem sie statische Annahmen durch die gemessene Entwicklung vergleichbarer Wälder ersetzen. Schwedens jahrhundertelange Waldinventur liefert genau die Art von Daten, die diese Methodik erfordert. Die Ergänzung unseres umfangreichen nordamerikanischen Portfolios durch dynamisch ermittelte schwedische IFM-Zertifikate bietet Käufern eine sinnvolle geografische Diversifizierung, ohne Abstriche bei der Qualität zu machen", sagte Joshua Strauss, President des Bereichs Environmental Products bei Anew Climate.

EKEN verbindet schwedisches Forstfachwissen, Klimawissenschaft und Klimafinanzierung, um Waldkohlenstoffprojekte zu entwickeln, bei denen Landbesitzer für den zusätzlichen Kohlenstoff entschädigt werden, der durch den Aufschub der Ernte gespeichert wird. So entsteht eine Einnahmequelle, die die traditionellen Holzerlöse ergänzt, anstatt sie zu ersetzen.

"Verifizierte Emissionszertifikate bieten schwedischen Waldbesitzern etwas, das sie bisher nicht hatten: eine Möglichkeit, für den im Wald gespeicherten Kohlenstoff bezahlt zu werden, nicht nur für das Holz, das der Wald hervorbringt. Gemeinsam mit Anew Climate erschließen wir dafür einen internationalen Markt. Unser langfristiges Ziel ist eine schwedische Forstwirtschaft, in der ein größerer Anteil dessen, was der Wald produziert, in langlebige, wertschöpfende Produkte fließt", sagte Erik Ottosson, Gründer und CEO von EKEN.

Das Projekt wird voraussichtlich 30.000 bis 65.000 Zertifikate aus den derzeit in das Projekt aufgenommenen Waldflächen zwischen 2027 und 2031 generieren, vorbehaltlich der Registrierung und Verifizierung. Die erste Ausgabe wird für das vierte Quartal 2027 erwartet. Es wird erwartet, dass die Mengen steigen, wenn weitere Landbesitzer ihre Flächen in das Projekt einbringen.

Über Anew Climate

Anew Climate, LLC, ist ein weltweit führender Anbieter vielfältiger Klimalösungen, die auf Transparenz und Rechenschaftspflicht basieren. Mit fundiertem Marktverständnis nutzt Anew technologische und naturbasierte Lösungen, um durch die Generierung und Vermarktung von Umweltgutschriften für Märkte für kohlenstoffarme Brennstoffe, Kohlenstoff, erneuerbare Energien und Emissionen Mehrwert zu schaffen. Anew befindet sich mehrheitlich im Besitz von TPG Rise, der globalen Impact-Investing-Plattform von TPG. Das Unternehmen unterhält Niederlassungen in den USA, Kanada, Deutschland, Ungarn, Spanien und Singapur und verfügt über ein Umweltrohstoffportfolio, das sich über fünf Kontinente erstreckt.

Über EKEN

EKEN Financing Value Added Forestry ist ein schwedisches Unternehmen, das in nordischen Wäldern Waldklimaprojekte nach der VM0045-Methodik von Verra entwickelt und dabei schwedisches forstwirtschaftliches Fachwissen und Klimawissenschaft mit fortschrittlichen Daten und Technologien kombiniert. Durch die Schaffung von wirtschaftlichem Wert aus zusätzlicher Kohlenstoffspeicherung bietet EKEN Waldbesitzern neben den traditionellen Einnahmen aus dem Holzverkauf eine weitere Einnahmequelle.

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QUELLE: Anew Climate, LLC

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