Vancouver, British Columbia / 1. Oktober 2026 / IRW-Press / Miivo AI Inc. (TSXV: MIVO) (OTCQB: MIVOF) (FWB: L7S0) ("Miivo" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen am 29. September 2026 eine Aktienkaufvereinbarung (die "Vereinbarung") zum Erwerb von 100 % der ausgegebenen und in Umlauf befindlichen Aktien der Firma First Five Partners Sàrl ("First Five") unterzeichnet hat. First Five ist eine in der Schweiz ansässige Firma für Sportberatung, strategische Geschäftsplanung und digitalen Wandel, die sich zur Gänze im Besitz einer nicht nahestehenden Gesellschaft befindet (die "Transaktion").

Alexander Damouni, Chief Executive Officer von Miivo, meint dazu: "Aus unserer Sicht bietet sich durch die Übernahme von First Five für Miivo eine hervorragende strategische Chance, seine Reichweite in der globalen Sportbranche auszubauen. First Five hat Beziehungen zu führenden Organisationen wie dem Internationalen Olympischen Komitee, dem Internationalen Basketballverband und dem Veranstalter von Premier Padel aufgebaut und verfügt über umfassende Fachkenntnisse in den Bereichen Fanbindung, Zielgruppeninformationen, Entwicklung digitaler Kompetenzen sowie Initiativen zur kommerziellen Transformation. Durch die Bündelung der Beratungskompetenzen von First Five mit den Fertigkeiten von Miivo in den Bereichen KI, Automatisierung, Business Intelligence und Implementierung ist das gemeinsame Unternehmen unserer Ansicht nach bestens aufgestellt, um Sportorganisationen weltweit umfassende Lösungen für den digitalen Wandel anzubieten."

"Wir freuen uns sehr über den Zusammenschluss mit Miivo. Diese Transaktion ermöglicht es First Five und seinen Kunden, von den KI-Lösungen zu profitieren und gleichzeitig die Unternehmenskultur und fachliche Ausrichtung zu bewahren, die unseren Erfolg ermöglicht hat. Wir freuen uns schon darauf, in enger Zusammenarbeit mit dem Miivo-Team innovative Produkte für den Sportmarkt zu entwickeln", fügt Nick Hyett, CEO und Aktionär von First Five, hinzu.

Strategische Überlegungen

Aus Sicht des Unternehmens ermöglicht die Transaktion Miivo einen attraktiven Einstieg in den europäischen Markt für Sporttechnik und -beratung und ergänzt die bestehende KI-, Automatisierungs- und Business-Intelligence-Plattform des Unternehmens.

Die Unternehmensführung sieht in der Bündelung der strategischen Beratungskompetenzen und Branchenbeziehungen von First Five mit dem Implementierungs-Know-how, den KI-Lösungen und der Dateninfrastruktur von Miivo erhebliche Chancen. Das gemeinsame Unternehmen soll Sportorganisationen während des gesamten Prozesses zur Realisierung des digitalen Wandels unterstützen - von der Strategieentwicklung und der Sondierung von Chancen über die Implementierung, Integration und Analyse bis hin zu laufenden Managed Services.

Aus Sicht des Unternehmens bringt die Transaktion folgende Vorteile mit sich:

einen etablierten Geschäftsbetrieb in Europa;

Zugang zu bestehenden Geschäftspartnern innerhalb des internationalen Sportsektors;

Chancen zur Expansion von Miivos KI- und Technikangebot in neue vertikale Industriemärkte;

Chancen auf zusätzliche wiederkehrende Umsätze; und

eine gestärkte Plattform für zukünftiges Wachstum im Sportsektor.

Bei Abschluss der Transaktion wird Nick Hyett die Funktion des Chief Strategy Officer bei Miivo übernehmen. Er wird das Unternehmenswachstum in den Märkten Nordamerikas und Europas unterstützen und dazu seine Erfahrungen in der Entwicklung und Implementierung von KI-Lösungen für Sportorganisationen einbringen.

Transaktionsbedingungen

Im Rahmen der Vereinbarung wird Miivo sämtliche ausgegebenen und in Umlauf befindlichen Aktien von First Five übernehmen und dafür einen Gesamtbetrag in Höhe von 288.000 CHF (rund 490.420 CAD) entrichten (der "Kaufpreis"). Der Kaufpreis wird bei Abschluss beglichen durch eine Barzahlung in Höhe von 144.000 CHF sowie die Ausgabe eines Verkäuferdarlehens mit einer Laufzeit von sechs Monaten nach Abschluss im Wert von 144.000 CHF.

Der Abschluss der Transaktion unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der Erfüllung der für den Vollzug erforderlichen Unterlagen und Leistungen und der Unterfertigung der dazugehörigen Transaktionsunterlagen.

Das Unternehmen geht davon aus, dass die Transaktion als "Exempt Transaction" (ausgenommene Transaktion) im Sinne der Richtlinie 5.3. der TSX Venture Exchange ("TSXV") (Policy 5.3 - Acquisitions and Dispositions of Non-Cash Assets) abgewickelt werden kann. Demnach sollte sich eine Prüfung oder Genehmigung durch die TSXV erübrigen. Die Transaktion wird nach dem Fremdvergleichsgrundsatz abgewickelt und es ist keine Ausgabe von Wertpapieren des Unternehmens vorgesehen.

Über First Five

Die Firma First Five hat ihren Hauptsitz in der Schweiz (Féchy, Vaud) und ist als Beratungsfirma im Sportsektor darauf spezialisiert, Sportorganisationen, Ligen, Verbände, Vereine, Veranstaltungsstätten und die damit verbundenen Interessengruppen dabei zu unterstützen, den Geschäftswert ihres Publikums durch Daten, Technik und Initiativen des digitalen Wandels zu steigern. Die Firma unterhält Geschäftsbeziehungen zu renommierten Sportorganisationen wie dem Internationalen Olympischen Komitee, dem Internationalen Basketballverband und dem Veranstalter von Premier Padel und verfügt über umfassende Fachkenntnisse in den Bereichen Fanbindung, Zielgruppenanalyse, Entwicklung digitaler Kompetenzen und Initiativen zur kommerziellen Transformation.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.firstfive.partners/.

Über Miivo AI Inc.

Miivo AI Inc. (TSXV: MIVO) (OTCQB: MIVOF) (FWB: L7S0) revolutioniert die Zugriffsmöglichkeiten kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) auf Finanzinformationen und -analysen durch die Nutzung von KI zur Bereitstellung von Erkenntnissen für KMU in einer für Großunternehmen üblichen Qualität. Die KI-gestützte Managementplattform des Unternehmens versetzt kleine und mittlere Unternehmen in die Lage, ihre betrieblichen Abläufe zu optimieren, ihre Finanzperformance zu verbessern und ihr Wachstum durch datengestützte Entscheidungsfindung zu beschleunigen. Unter der Leitung eines Führungsteams mit weitreichender Erfahrung in Technik und KI ist Miivo vor allem im wachstumsstarken Markt der KI-SaaS-Lösungen für KMU tätig.

Im Namen des Board of Directors

Alexander Damouni

Chief Executive Officer

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Tel.: +1 (604) 377-0403

E-Mail: info@miivo.ai

Website: www.miivo.ai

Zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze dar. Zukunftsgerichtete Informationen umfassen unter anderem Aussagen zum Abschluss der Transaktion, zu den erwarteten Vorteilen der Transaktion, zu künftigen Integrationsmaßnahmen, zum Einsatz der Technologie des Unternehmens innerhalb der erworbenen Marktplatzplattform, zu künftigen Vermarktungsmöglichkeiten sowie zum künftigen Geschäftsbetrieb des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf einer Reihe von Annahmen, die die Unternehmensleitung zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen für angemessen hält. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

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