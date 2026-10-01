Eine Plattform für Wind, Solar, Speichersysteme und Rechenzentren, die Marktinformationen mit Investitionsmodellierung verbindet die Grundlage für branchenspezifische KI im Energiesektor

Aegir Insights gab heute die Einführung seiner Energie-Intelligence-Plattform der nächsten Generation bekannt, die Marktdaten, Expertenanalysen und Investitionsmodellierung in einer einzigen Umgebung vereint, um Investitionsentscheidungen in den Bereichen Onshore-Windkraft, Offshore-Windkraft, Solarenergie, Energiespeicher und Rechenzentren zu unterstützen.

Die Aegir-Plattform verknüpft die Informationen, die geschäftliche Entscheidungen im Bereich der erneuerbaren Energien beeinflussen: Märkte, Unternehmen, Projekte, Auktionen, Lieferketten und Transaktionen. Zusammen mit Analystenstudien und Investitionssoftware liefert sie den vollständigen Kontext, um zu beurteilen, wo investiert werden sollte, welche Anlagen und Geschäftspartner in Betracht gezogen werden sollten und was deren Rentabilität bestimmt.

"Energieinvestitionen hängen davon ab, zu verstehen, wie Projekte, Unternehmen und Märkte zusammenpassen", sagte Scott Urquhart, CEO von Aegir Insights. "Die Eigentumsverhältnisse eines Anlageobjekts, seine Auktionsposition, die Lieferkette und der Weg zum Markt prägen gemeinsam sein Investitionspotenzial. Wir verknüpfen diesen wirtschaftlichen Kontext mit der bewährten Investitionsmodellierung von Aegir und legen damit den Grundstein für eine vertikale KI im Bereich der erneuerbaren Energien."

Eine deterministische Engine für alle Technologien

Mit globaler Abdeckung in den Bereichen Onshore-Windkraft, Offshore-Windkraft, Solarenergie, Energiespeicherung und Rechenzentren bündelt die Plattform die Investitionsbewertung für alle Technologien im Bereich der erneuerbaren Energien an einem Ort. Vernetzte Projektdatensätze, Auftragsbücher der Lieferkette und Marktinformationen unterstützen den Portfoliovergleich sowie die Analyse der Wechselwirkungen zwischen Erzeugung, Speicherung und Strombedarf.

Die analytische Grundlage bildet Aegir Quant, die deterministische Modellierungs-Engine und Investitionssoftware von Aegir. Seit der Veröffentlichung 2020 wird Quant von führenden Entwicklern erneuerbarer Energien, institutionellen Investoren und Regierungsbehörden für Projekt- und Portfolioanalysen mit transparenten Annahmen und reproduzierbaren Berechnungen genutzt.

Alle Daten und Einschätzungen sind bis zur Quelle zurückverfolgbar

Die Analysen von Aegir werden von einem Team erstellt, das fundiertes Fachwissen aus den Bereichen Energiemärkte, Finanzen und Ingenieurwesen mit fortschrittlicher Datenwissenschaft verbindet. Marktinterpretationen, Annahmen und Methoden sind direkt in die Plattform eingebettet und basieren auf Fachkompetenz und fortschrittlicher Modellierung.

"Fundiertes Fachwissen fließt in unsere Interpretation der Energiemärkte, die Entwicklung von Annahmen und die Verfeinerung unserer Investitionsmodelle ein", sagte Rikke Winther Nørgaard, CCO und Mitbegründerin von Aegir Insights. "Jahrelange Geschäfts- und Marktanalysen sowie die kontinuierliche Verfeinerung unserer Modelle haben diese Methoden geprägt. Durch die Zusammenführung von Forschung, Daten und Software wird dieses gesammelte Wissen Teil der Plattform, die unsere Kunden nutzen."

Kunden greifen über die Aegir-Plattform, die agentenbasierte Lösung "Ask Aegir" sowie externe KI-Umgebungen, die über das Model Context Protocol (MCP) verbunden sind, auf die Informationen, Daten und Modellierungsfunktionen von Aegir zu. Über diese Schnittstellen können KI-Workflows relevante Informationen abrufen und die deterministischen Workflows von "Aegir Quant" mit transparenten Annahmen und Ergebnissen ausführen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.aegirinsights.com.

Informationen zu Aegir Insights

Aegir Insights bietet Marktanalysen und Investitionsmodellierung für den Energiesektor. Das 2020 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Kopenhagen betreut Entwickler, Investoren, Energieversorger, Lieferanten, Regierungen und Berater. Seine Plattform kombiniert proprietäre Daten, Expertenanalysen und Aegir Quant, um geschäftliche Entscheidungen im Rahmen der Energiewende zu unterstützen, und baut eine branchenspezifische KI für den Energiesektor auf.

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