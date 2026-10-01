MÜNSTER (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat die Rolle der Nato gewürdigt. Der CDU-Vorsitzende sagte vor der Verleihung des Westfälischen Friedenspreises für das Bündnis: "Ein Friedenspreis für eine Militärallianz, das erscheint auf den ersten Blick widersprüchlich, aber tatsächlich ist es folgerichtig." Die Nato sei seit drei Generationen die tragende Säule der "euroatlantischen" Friedensordnung. "Sie schützt unsere Freiheit, sie schützt unsere Sicherheit, sie schützt unseren Wohlstand, sie dient dem Frieden in Europa."

Merz besuchte am Mittag das Deutsch-Niederländische Corps in Münster, zusammen mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte und dem niederländischen Regierungschef Rob Jetten.

Der Kanzler sagte, die kontinentale Friedensordnung sei durch den "gewalttätigen Revisionismus" aus Russland herausgefordert. In der Ukraine tobe seit fast fünf Jahren ein mörderischer Krieg. "Entfesselt hat ihn Moskau in Missachtung und Verachtung von Recht und Ordnung. Dieser Krieg geht uns an, er geht uns sehr direkt an. In der Ukraine steht auch die Sicherheit unseres Teils Europas, in dem wir leben, auf dem Spiel." Man ringe um eine diplomatische Lösung, obwohl Moskau bisher nicht bereit sei, an den Verhandlungstisch zu kommen. "Deshalb unterstützen wir die Ukraine gemeinsam und mit aller Kraft. Deshalb lassen wir uns nicht durch Moskaus hybride Angriffe beirren."/hoe/DP/nas