Erstellt am: 01.10.2026 | 09:00 Uhr | Verfasser: Steffen Heizereder Toyota Motor Credit emittiert Unternehmensanleihe mit 4,200 % Kupon Die Toyota Motor Credit Corp., eine Finanzierungstochter des japanischen Automobilkonzerns Toyota, hat eine neue Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu 750 Millionen Euro auf den Markt gebracht (WKN: A4E1EQ). Der Kupon beträgt 4,200 % pro Jahr und wird einmal jährlich ausgeschüttet. Die erste Zinszahlung ist für den 24. März 2027 vorgesehen, das Laufzeitende ist der 24. März 2033. Die Anleihe ist ab einem Nominalwert von 1.000 Euro handelbar. Der aktuelle Kurs liegt bei rund 98,86 % (Stand: 30.09.2026), die Rendite bis zur Fälligkeit beträgt aktuell etwa 4,41 %. Moody's bewertet Toyota Motor Credit mit einem Investment-Grade-Rating von A1. BMW International Investment begibt Anleihe in Schweizer Franken Die BMW International Investment B.V., eine Finanzierungsgesellschaft des deutschen Automobilherstellers BMW, bringt eine neue Unternehmensanleihe mit einem Volumen von 125 Millionen Schweizer Franken auf den Markt (WKN: A4E1E3). Der jährliche Kupon beträgt 1,845 % und wird einmal jährlich ausgezahlt. Die nächste Zinszahlung erfolgt am 23. September 2027, die Laufzeit endet am 23. September 2036. Handelbar ist die Anleihe ab einem Mindestwert von 5.000 Schweizer Franken. Der aktuelle Kurs liegt bei rund 99,51 % (Stand: 30.09.2026), die Rendite bis zur Fälligkeit beträgt aktuell etwa 1,90 %. Da die Anleihe in Schweizer Franken notiert ist, sollten Euro-Anleger zusätzlich zum Investmentrisiko das Währungsrisiko berücksichtigen. Moody's bewertet BMW International Investment B.V. mit einem Investment-Grade-Rating von A2. Baden-Württemberg emittiert Landesanleihe mit 3,625 % Kupon Das Land Baden-Württemberg hat eine neue Anleihe mit einem Volumen von bis zu 600 Millionen Euro aufgelegt (WKN: A3H26C). Die Anleihe bietet einen festen Jahreszinssatz von 3,625 %, der einmal jährlich ausgezahlt wird. Die erste Zinszahlung erfolgt am 29. September 2027, das Laufzeitende ist der 29. September 2036. Die Anleihe ist ab einem Nominalwert von 1.000 Euro handelbar. Der aktuelle Kurs liegt bei rund 97,62 % (Stand: 30.09.2026), die Rendite bis zur Fälligkeit beträgt aktuell etwa 3,92 %. Moody's bewertet das Land Baden-Württemberg mit der Bestnote Aaa, Scope Ratings ebenfalls mit AAA. S&P Global vergibt ein Rating von AA+ mit positivem Ausblick. Dieser Beitrag dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Entwicklungen. Börse Stuttgart Group 2026.