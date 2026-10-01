Original-Research: LPKF Laser & Electronics SE - von Montega AG



01.10.2026 / 15:56 CET/CEST

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Einstufung von Montega AG zu LPKF Laser & Electronics SE Unternehmen: LPKF Laser & Electronics SE ISIN: DE0006450000 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 01.10.2026 Kursziel: 22,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Bastian Brach; Nicklas Frers

Guidance reduziert - Solar-Aufträge verschieben sich ins Folgejahr



LPKF hat gestern die Guidance hinsichtlich Umsatz und Marge nach unten angepasst und reagiert damit auf Verschiebungen bei geplanten Ordern. Wenngleich die Anpassung für das laufende Jahr schmerzhaft ist, bleibt der Fokus weiterhin auf dem LIDE-Ramp Up, der sich in 2027 dynamisch fortsetzen dürfte.



Solar-Aufträge verzögern sich: Nachdem LPKF bereits im H1 einen sehr schwachen Geschäftsverlauf verzeichnete und wir zuletzt mit EUR 105 Mio. Umsatz am unteren Ende der bisherigen Guidance positioniert waren, hatten wir die Erreichung der bisherigen Prognose (105-120 Mio. EUR) bereits als ambitioniert eingeschätzt. Hauptgrund für die Anpassung sind nach Angaben des Vorstands zwei zeitliche Verschiebungen. Bei den erwarteten Solaraufträgen aus China stehen weiterhin notwendige staatliche Genehmigungen aus, sodass die betreffenden Aufträge später als erwartet eintreffen und damit erst 2027 verumsatz werden. Gleichzeitig verschiebt sich die Umsatzrealisierung im Advanced-Packaging-Geschäft. Zwar erwartet LPKF weiterhin erste LIDE-Auftragseingänge im Q4 (vgl. Comment vom 28.09.2026), die damit verbundenen Umsätze werden jedoch später als ursprünglich angenommen realisiert. Dies steht im Einklang mit dem zuletzt kommunizierten LoI eines asiatischen Advanced-Packaging-Herstellers, dessen Umsatzbeitrag erst ab H1 2027 erwartet wird. Zusätzlich war der Auftragseingang im Q3 auch im übrigen Portfolio schwächer als erwartet, sodass die fehlenden Umsätze nicht kompensiert werden können.



Prognosen angepasst: Wir reduzieren unsere Umsatzprognose 2026 von EUR 105 Mio. auf EUR 98,0 Mio. und positionieren uns damit nun in der Mitte der neuen Guidance von EUR 93-100 Mio. Für die Folgejahre ergeben sich dagegen nur begrenzte Anpassungen, da sich insbesondere die erwarteten LIDE-Umsätze lediglich zeitlich verschieben und in 2027 der Nachholeffekt aus der erwarteten Solar-Order zum Tragen kommt. Beim EBIT hatten wir mit einer Marge von -6,4% vom Umsatz gerechnet, was einer Restrukturierungsaufwendungen bereinigten EBIT-Marge von rund -3,2% entspricht, sodass wir bereits vor der Guidancesenkung unterhalb der Unternehmenserwartung lagen. Aufgrund der niedrigeren Umsatzbasis reduzieren wir unsere Erwartung dennoch auf eine EBIT-Marge von -8,7%. Gleichzeitig zeigt sich das laufende Effizienzprogramm erfreulicherweise stärker als ursprünglich erwartet: Laut Vorstand liegen die erzielten Kostenreduktionen bereits über dem angestrebten Zielwert, wodurch ein Teil des Umsatzrückgangs kompensiert werden kann und die Anpassung auf der Bottom Line geringer als befürchtet ausfällt.



Fazit: Die Guidance-Reduktion stellt aus unserer Sicht vor allem eine erneute Verschiebung der erwarteten Umsatzrealisierung und weniger eine Veränderung der strategischen Perspektive dar. Insbesondere im LIDE-Geschäft bleiben kommende Auftragseingänge die zentralen kurzfristigen Trigger. Gleichzeitig verbessert die über den Erwartungen liegende Kostenreduktion die operative Ausgangsbasis für den erwarteten LIDE-Ramp-up. Wir sehen die Meldung daher als Bestätigung unserer bislang vorsichtigen 2026er Annahmen, während die Visibilität für eine deutliche Wachstumsbeschleunigung ab 2027 weiterhin maßgeblich von der tatsächlichen Umsetzung der ersten Advanced-Packaging-Produktionsaufträge abhängt. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 22,00 EUR.







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