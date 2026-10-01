EQS-News: Clarenta Group / Schlagwort(e): Joint Venture/Vereinbarung

Leads To Development wird Teil der Clarenta Group und stärkt damit die Kompetenz in der frühen Arzneimittelentwicklung



01.10.2026 / 16:10 CET/CEST

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LONDON, 1. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Clarenta gab heute bekannt, dass Leads To Development (L2D) nach einer Mehrheitsbeteiligung in die Clarenta Group aufgenommen wurde. Damit wird Clarenta in die Lage versetzt, Biotech- und Pharmahersteller noch umfassender zu unterstützen - von der präklinischen Arzneimittelentwicklungsstrategie über die ersten klinischen Studien am Menschen bis hin zu weiteren Phasen. Durch diese Partnerschaft wird in den entscheidenden frühen Phasen der Arzneimittelentwicklung fachliches Know-how in den Bereichen nichtklinische Entwicklung, Herstellung und Zulassungsstrategie eingebracht. Das in Frankreich ansässige Unternehmen L2D unterstützt innovative Biotech- und Pharmaunternehmen dabei, Entwicklungswege festzulegen, präklinische Daten zu sammeln und zu bewerten, die Produktion in Gang zu setzen und auftretende Probleme zu beheben sowie Zulassungsstrategien zu entwickeln, die dazu beitragen, dass neue Therapien so effizient wie möglich in die klinische Phase gelangen und diese erfolgreich durchlaufen. In Verbindung mit Clarentas bestehender Beratungskompetenz im Bereich der frühen Entwicklung und der Early Phase Unit stärken die Kompetenzen von L2D die Verbindung zwischen der wissenschaftlichen Strategie in der Frühphase und der ersten klinischen Forschung am Menschen. L2D tritt der Clarenta Group kurz nach der Einführung ihrer neuen Markenidentität bei und markiert damit einen weiteren wichtigen Schritt in der Strategie der Gruppe, sich als integrierter Partner für die frühe Entwicklungsphase von Biotech- und Pharma-Auftraggebern zu etablieren. Sie werden weiterhin von ihrem Hauptsitz in Paris aus als Spezialistenteam tätig sein, bestehende und neue Kunden betreuen und dabei von den umfassenderen Kompetenzen der Clarenta Group profitieren. Kommentar der Führung "Die Aufnahme von L2D in die Clarenta Group ist ein wichtiger Schritt beim Aufbau des Unternehmens, das wir uns für Clarenta vorstellen", sagte Dr. Chris Smyth , Geschäftsführer von Clarenta. "Unser Schwerpunkt liegt darauf, unseren Kunden bereits in den frühesten Entwicklungsphasen dabei zu helfen, sich in komplexen Sachverhalten zurechtzufinden. L2D verfügt über fundiertes Fachwissen in den Bereichen Nichtklinik, Herstellung und Zulassungsrecht, das unsere bestehenden Stärken ergänzt und den Auftraggebern dabei hilft, die vor Beginn der klinischen Phase getroffenen Entscheidungen mit den Gegebenheiten der frühen klinischen Entwicklung in Einklang zu bringen." "Diese spannende Partnerschaft ermöglicht es L2D, sich weiterhin auf die spezialisierte Expertise in der nichtklinischen Entwicklung zu konzentrieren, die uns auszeichnet, und gleichzeitig von der enormen klinischen Erfahrung innerhalb der Clarenta Group zu profitieren", sagte Jonathan Kearsey , Geschäftsführer und Mitbegründer von Leads To Development. "Unsere Kunden vertrauen darauf, dass wir komplexe wissenschaftliche und regulatorische Fragen in den frühen Entwicklungsphasen lösen - die Zusammenarbeit mit Clarenta ermöglicht es uns, diese präklinischen Entscheidungen mit klinischen Strategien zu verknüpfen, die zu optimalen, risikominimierten und erfolgreichen Programmen führen." "L2D passt strategisch hervorragend zu Clarenta und zu der Richtung, in die wir die Gruppe weiterentwickeln", sagte Christopher Backes , Mitbegründer von EdgeCap Partners, dem Mehrheitsinvestor von Clarenta. "Durch diese Partnerschaft gewinnen wir bereits zu Beginn des Entwicklungsprozesses fachliche Expertise hinzu - in einer Phase, in der fundierte Entscheidungen einen erheblichen Mehrwert für unsere Kunden schaffen können. Dabei verlieren wir nicht den Fokus und die Fachkompetenz aus den Augen, die den Erfolg von L2D ausmachen." Informationen zu Clarenta Clarenta, ehemals Comac Medical Group, ist ein europäischer Partner für die klinische Entwicklung, der Biotech- und Pharmaunternehmen dabei unterstützt, komplexe klinische Entwicklungsprozesse mit Klarheit, Weitsicht und Zuversicht zu meistern. Clarenta verbindet Strategie in der frühen Entwicklungsphase, regulatorisches Fachwissen und klinische Umsetzung - von Studien in seiner Phase I Unit bis hin zur klinischen Durchführung in ganz Europa. www.clarenta.com Informationen zu Leads To Development Das in Paris, Frankreich, ansässige Unternehmen Leads To Development (L2D) bietet fachliche Beratung in den Bereichen nichtklinische Entwicklung und Zulassungsfragen sowie praktische operative Unterstützung. Seit über 15 Jahren unterstützen sie Biotech- und Pharmaunternehmen dabei, in der frühen Phase der Arzneimittelentwicklung herausragende Ergebnisse zu erzielen. www.leadstodevelopment.com marketing@clarenta.com View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/news-releases/leads-to-development-wird-teil-der-clarenta-group-und-starkt-damit-die-kompetenz-in-der-fruhen-arzneimittelentwicklung-302896108.html



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