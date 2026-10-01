Frankfurt (ots) -Unternehmen investieren in Leadership. Doch der eigentliche Engpass liegt häufig nicht im Budget, sondern in der Zeit. Führungskräfte fehlen im Tagesgeschäft, Veränderungsdruck und Komplexität nehmen zu. Damit stellt sich eine entscheidende Frage: Was muss ein Führungskräftetraining leisten, damit sich die Investition nachhaltig auszahlt?Noch ein Seminar, noch ein Führungsmodell, noch ein Methodenkoffer: Der Markt für Leadership-Weiterbildung ist groß. Gleichzeitig stehen Führungskräfte unter enormem Druck. Zwischen Tagesgeschäft, KI, Fachkräftemangel und permanenten Veränderungsprozessen wird Zeit zur knappsten Ressource."Die Frage ist nicht, wie viel ein Führungskräftetraining kostet. Die Frage ist, was sich danach ändert." Davon ist Susanne Kortmann überzeugt.Die Unternehmerin, Führungskräfte-Coachin, Speakerin und Autorin setzt deshalb auf ein kompaktes Trainingskonzept, das intensive Präsenzarbeit mit anschließender Online-Begleitung verbindet.Statt Führungskräfte über viele Wochen hinweg aus dem Unternehmen herauszunehmen, konzentriert Kortmann die persönliche Entwicklungsarbeit auf wenige intensive Präsenztage. Anschließend kann die Entwicklung online begleitet und direkt in den Führungsalltag übertragen werden.Der Gedanke dahinter: Führungskräfte sollen nicht für das nächste Seminar besser werden, sondern für die nächsten Jahre wirksamer führen können.Im Zentrum steht deshalb nicht die Vermittlung möglichst vieler Führungstechniken, sondern die Entwicklung von Persönlichkeit, Wirkung, Kommunikation und Präsenz.Denn gerade in Zeiten von Transformation und Unsicherheit müssen Führungskräfte mehr leisten als Entscheidungen zu treffen. Sie müssen Orientierung geben, Veränderung vermitteln und Menschen auch dann erreichen, wenn die Antworten noch nicht vollständig feststehen.Kortmann bringt dafür langjährige eigene Führungserfahrung mit. Die studierte Sozialpsychologin und Politikwissenschaftlerin war über viele Jahre in Führungsverantwortung - unter anderem beim Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt. Als Mentaltrainerin, Moderatorin, Speakerin und Autorin beschäftigt sie sich seit Jahren mit Kommunikation und persönlicher Wirkung.Im April diesen Jahres wurde sie mit dem International Speaker Award von Hermann Scherer ausgezeichnet.Für Kortmann zeigt sich der Return on Investment eines Führungskräftetrainings deshalb nicht auf der Teilnahmebescheinigung. Er zeigt sich im Alltag: in klareren Entscheidungen, souveräner Kommunikation, besserem Umgang mit Veränderung und einer Führungskraft, die auch unter Druck Orientierung geben kann.Der eigentliche ROI von Leadership-Entwicklung beginnt dort, wo das Seminar endet.Lernen Sie Susanne Kortmann auf der Frankfurter Buchmesse kennen!Mit dem persönlichen Leadership QuickCheck (https://calendly.com/susannekortmann-info/leadership-quickcheck-frankfurter-buchmesse) werfen Sie einen klaren Blick auf Ihre aktuellen Herausforderungen und Engpässe - und erkennen schnell, wo Führung Zeit, Energie und Ressourcen kostet - und wo Sie konkret ansetzen können. Gemeinsam klären Sie mit Susanne Kortmann, welche Stellhebel den größten Unterschied machen und welches Format zu Ihrem Unternehmen passt.Sie sind nicht auf der Buchmesse? Kein Problem: Den Leadership QuickCheck (https://calendly.com/susannekortmann-info/30min) können Sie auch bequem per Zoom vereinbaren.Jetzt hier (https://www.susannekortmann.com/) informieren und Termin sichern.Pressekontakt:Susanne Kortmann+49.173.7633630info@susannekortmann.comOriginal-Content von: Susanne Kortmann, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183542/6363274