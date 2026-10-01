Bad Wimpfen (ots) -
Ob für den Familienabend, den Besuch bei Freunden oder als kleine Belohnung für zwischendurch: Gerade im Herbst gehören kleine Genussmomente einfach dazu. Und genau diese macht Lidl in Deutschland als Preisführer jetzt noch günstiger.
Ab sofort senkt der Frische-Discounter die Preise für mehr als 30 beliebte Artikel aus den Bereichen Snacks, Süßwaren und Erfrischungsgetränke teils deutlich um bis zu 26 Prozent.
Für die passende Erfrischung sorgt die "Freeway Cola" in der 1,5-Liter-Flasche für nur 0,49 Euro statt 0,65 Euro (Grundpreis: 0,33 Euro/Liter). Auch Liebhaber von Nuss-Snacks profitieren spürbar: Die "Alesto Cashewkerne" (200 Gramm) gibt es mit einer Ersparnis von 40 Cent bereits für 2,49 Euro statt 2,89 Euro (Grundpreis: 12,45 Euro/Kilogramm), während das beliebte "Alesto Studentenfutter Classic" (200 Gramm) um über 26 Prozent auf 1,69 Euro (Grundpreis: 8,45 Euro/Kilogramm) gesenkt wird. Herzhaften Knabber-Genuss garantieren die "Snack Day Flips", die ab sofort für nur noch 0,79 Euro statt 0,99 Euro (Grundpreis: ab 3,95 Euro/Kilogramm) in den Lidl-Regalen stehen.
Mit der aktuellen Preissenkung macht der Lebensmitteleinzelhändler eine vielfältige Auswahl an beliebten Artikeln jetzt noch günstiger und unterstreicht seinen Anspruch, höchste Qualität zum gewohnt günstigen Lidl-Preis anzubieten.
Und wie immer gilt bei Lidl: Es gibt keine regionalen Preisunterschiede.
Diese Artikel werden deutschlandweit in allen Lidl-Filialen günstiger:
Nuss-Snacks und herzhafte Knabberartikel
- Alesto Cashewkerne, 200 Gramm, neu 2,49 Euro (Grundpreis: 12,45 Euro/kg) statt 2,89 Euro
- Alesto Studentenfutter Classic / sort., 200 Gramm, neu 1,69 Euro (Grundpreis: 8,45 Euro/kg) statt 2,29 Euro
- Alesto Premium Mix Nüsse sort., 200 Gramm, neu 2,99 Euro (Grundpreis: 14,95 Euro/kg) statt 3,79 Euro
- Alesto Macadamias geröstet und gesalzen, 125 Gramm, neu 2,49 Euro (Grundpreis: 19,92 Euro/kg) statt 2,99 Euro
- Alesto Cashewkerne sort., 150 Gramm, neu 1,95 Euro (Grundpreis: 13,00 Euro/kg) statt 2,25 Euro
- Alesto Mandeln sort., 150 Gramm, neu 1,79 Euro (Grundpreis: 11,93 Euro/kg) statt 2,19 Euro
- Alesto Erdnusskerne, 200 Gramm, neu 0,79 Euro (Grundpreis: 3,95 Euro/kg) statt 0,99 Euro
- Alesto Erdnusskerne / Erdnusskerne geröstet und ungesalzen, 500 Gramm, neu 1,79 Euro (Grundpreis: 3,38 Euro/kg) statt 1,99 Euro
- Alesto Cruspies (Erdnüsse im Teigmantel), 200 Gramm, neu 0,99 Euro (Grundpreis: 4,95 Euro/kg) statt 1,19 Euro
- Alesto Simply Roasted Nüsse sort., 200/250 Gramm, neu 2,99 Euro (Grundpreis: ab 11,96 Euro/kg) statt 3,49 Euro
- Alesto Frucht-Nuss-Mischung sort., 200 Gramm, neu 1,49 Euro (Grundpreis: 7,45 Euro/kg) statt 1,99 Euro
- Alesto Cashew Peanut Mix sort., 200 Gramm, neu 1,69 Euro (Grundpreis: 8,45 Euro/kg) statt 1,99 Euro
- Alesto Feine Nussvariation (Nuts Royal), 200 Gramm, neu 2,79 Euro (Grundpreis: 13,95 Euro/kg) statt 2,99 Euro
- Alesto Erdnusskerne gewürzt sort., 150 Gramm, neu 0,69 Euro (Grundpreis: 4,60 Euro/kg) statt 0,89 Euro
- Snack Day Tortilla Chips sort., 300 Gramm, neu 1,19 Euro (Grundpreis: 3,97 Euro/kg) statt 1,49 Euro
- Snack Day Kesselchips sort., 150 Gramm, neu 1,19 Euro (Grundpreis: 7,93 Euro/kg) statt 1,39 Euro
- Snack Day Flips sort., 125/200 Gramm, neu 0,79 Euro (Grundpreis: ab 3,95 Euro/kg) statt 0,99 Euro
Süßes, Kaugummi und Fruchtgummi
- Mister Choc Milch & Cerealien Riegel sort., 211,5 Gramm, neu 1,99 Euro (Grundpreis: 9,41 Euro/kg) statt 2,49 Euro
- Sweet Corner Fruit gummies sort., 150/180 Gramm, neu 0,99 Euro (Grundpreis: ab 5,50 Euro/kg) statt 1,39 Euro
- Jetgum Kaugummi Dragees sort., 70 Gramm, neu 0,79 Euro (Grundpreis: 11,29 Euro/kg) statt 0,99 Euro
Erfrischungsgetränke und Durstlöscher
- Freeway Cola / Limonaden in verschiedenen Sorten. / Mixx Max / Mixx Max Zero, 1,5-Liter-PET-Flasche, neu 0,49 Euro (Grundpreis: 0,33 Euro/l) statt 0,65 Euro
- Freeway Cola / Cola Zero / Einzeldose, 0,33-Liter-Dose, neu 0,29 Euro (Grundpreis: 0,88 Euro/l) statt 0,39 Euro
- Freeway Cola / Cola Zero / Tropic Lemonade sort., 2,97-Liter-Packung (9 x 0,33 l), neu 2,59 Euro (Grundpreis: 0,87 Euro/l) statt 3,15 Euro
- Solevita Apfelschorle sort., 4,5-Liter-Packung (9 x 0,5 l), neu 2,99 Euro (Grundpreis: 0,66 Euro/l) statt 3,49 Euro (Einzelflasche 0,5 l neu 0,34 Euro)
Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/).
Pressekontakt:
Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG · Corporate Media Relations
07063/931 60 90 · presse@lidl.de
Original-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58227/6363287
Ob für den Familienabend, den Besuch bei Freunden oder als kleine Belohnung für zwischendurch: Gerade im Herbst gehören kleine Genussmomente einfach dazu. Und genau diese macht Lidl in Deutschland als Preisführer jetzt noch günstiger.
Ab sofort senkt der Frische-Discounter die Preise für mehr als 30 beliebte Artikel aus den Bereichen Snacks, Süßwaren und Erfrischungsgetränke teils deutlich um bis zu 26 Prozent.
Für die passende Erfrischung sorgt die "Freeway Cola" in der 1,5-Liter-Flasche für nur 0,49 Euro statt 0,65 Euro (Grundpreis: 0,33 Euro/Liter). Auch Liebhaber von Nuss-Snacks profitieren spürbar: Die "Alesto Cashewkerne" (200 Gramm) gibt es mit einer Ersparnis von 40 Cent bereits für 2,49 Euro statt 2,89 Euro (Grundpreis: 12,45 Euro/Kilogramm), während das beliebte "Alesto Studentenfutter Classic" (200 Gramm) um über 26 Prozent auf 1,69 Euro (Grundpreis: 8,45 Euro/Kilogramm) gesenkt wird. Herzhaften Knabber-Genuss garantieren die "Snack Day Flips", die ab sofort für nur noch 0,79 Euro statt 0,99 Euro (Grundpreis: ab 3,95 Euro/Kilogramm) in den Lidl-Regalen stehen.
Mit der aktuellen Preissenkung macht der Lebensmitteleinzelhändler eine vielfältige Auswahl an beliebten Artikeln jetzt noch günstiger und unterstreicht seinen Anspruch, höchste Qualität zum gewohnt günstigen Lidl-Preis anzubieten.
Und wie immer gilt bei Lidl: Es gibt keine regionalen Preisunterschiede.
Diese Artikel werden deutschlandweit in allen Lidl-Filialen günstiger:
Nuss-Snacks und herzhafte Knabberartikel
- Alesto Cashewkerne, 200 Gramm, neu 2,49 Euro (Grundpreis: 12,45 Euro/kg) statt 2,89 Euro
- Alesto Studentenfutter Classic / sort., 200 Gramm, neu 1,69 Euro (Grundpreis: 8,45 Euro/kg) statt 2,29 Euro
- Alesto Premium Mix Nüsse sort., 200 Gramm, neu 2,99 Euro (Grundpreis: 14,95 Euro/kg) statt 3,79 Euro
- Alesto Macadamias geröstet und gesalzen, 125 Gramm, neu 2,49 Euro (Grundpreis: 19,92 Euro/kg) statt 2,99 Euro
- Alesto Cashewkerne sort., 150 Gramm, neu 1,95 Euro (Grundpreis: 13,00 Euro/kg) statt 2,25 Euro
- Alesto Mandeln sort., 150 Gramm, neu 1,79 Euro (Grundpreis: 11,93 Euro/kg) statt 2,19 Euro
- Alesto Erdnusskerne, 200 Gramm, neu 0,79 Euro (Grundpreis: 3,95 Euro/kg) statt 0,99 Euro
- Alesto Erdnusskerne / Erdnusskerne geröstet und ungesalzen, 500 Gramm, neu 1,79 Euro (Grundpreis: 3,38 Euro/kg) statt 1,99 Euro
- Alesto Cruspies (Erdnüsse im Teigmantel), 200 Gramm, neu 0,99 Euro (Grundpreis: 4,95 Euro/kg) statt 1,19 Euro
- Alesto Simply Roasted Nüsse sort., 200/250 Gramm, neu 2,99 Euro (Grundpreis: ab 11,96 Euro/kg) statt 3,49 Euro
- Alesto Frucht-Nuss-Mischung sort., 200 Gramm, neu 1,49 Euro (Grundpreis: 7,45 Euro/kg) statt 1,99 Euro
- Alesto Cashew Peanut Mix sort., 200 Gramm, neu 1,69 Euro (Grundpreis: 8,45 Euro/kg) statt 1,99 Euro
- Alesto Feine Nussvariation (Nuts Royal), 200 Gramm, neu 2,79 Euro (Grundpreis: 13,95 Euro/kg) statt 2,99 Euro
- Alesto Erdnusskerne gewürzt sort., 150 Gramm, neu 0,69 Euro (Grundpreis: 4,60 Euro/kg) statt 0,89 Euro
- Snack Day Tortilla Chips sort., 300 Gramm, neu 1,19 Euro (Grundpreis: 3,97 Euro/kg) statt 1,49 Euro
- Snack Day Kesselchips sort., 150 Gramm, neu 1,19 Euro (Grundpreis: 7,93 Euro/kg) statt 1,39 Euro
- Snack Day Flips sort., 125/200 Gramm, neu 0,79 Euro (Grundpreis: ab 3,95 Euro/kg) statt 0,99 Euro
Süßes, Kaugummi und Fruchtgummi
- Mister Choc Milch & Cerealien Riegel sort., 211,5 Gramm, neu 1,99 Euro (Grundpreis: 9,41 Euro/kg) statt 2,49 Euro
- Sweet Corner Fruit gummies sort., 150/180 Gramm, neu 0,99 Euro (Grundpreis: ab 5,50 Euro/kg) statt 1,39 Euro
- Jetgum Kaugummi Dragees sort., 70 Gramm, neu 0,79 Euro (Grundpreis: 11,29 Euro/kg) statt 0,99 Euro
Erfrischungsgetränke und Durstlöscher
- Freeway Cola / Limonaden in verschiedenen Sorten. / Mixx Max / Mixx Max Zero, 1,5-Liter-PET-Flasche, neu 0,49 Euro (Grundpreis: 0,33 Euro/l) statt 0,65 Euro
- Freeway Cola / Cola Zero / Einzeldose, 0,33-Liter-Dose, neu 0,29 Euro (Grundpreis: 0,88 Euro/l) statt 0,39 Euro
- Freeway Cola / Cola Zero / Tropic Lemonade sort., 2,97-Liter-Packung (9 x 0,33 l), neu 2,59 Euro (Grundpreis: 0,87 Euro/l) statt 3,15 Euro
- Solevita Apfelschorle sort., 4,5-Liter-Packung (9 x 0,5 l), neu 2,99 Euro (Grundpreis: 0,66 Euro/l) statt 3,49 Euro (Einzelflasche 0,5 l neu 0,34 Euro)
Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/).
Pressekontakt:
Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG · Corporate Media Relations
07063/931 60 90 · presse@lidl.de
Original-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58227/6363287
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