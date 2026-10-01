Azzano San Paolo (BG) (ots) -LEGAMI, die führende italienische Marke im Bereich Gift & Stationery, gibt mit einem Abenteuerroman ihr Debüt im Verlagswesen. Geschrieben wurde er vom Gründer und kreativen Kopf des Unternehmens, Alberto Fassi, veröffentlicht wird er in Deutschland vom Adrian & Wimmelbuchverlag.Der Titel lautet We are Dreamers. Die Schlacht der Erdbeeren.Dank seiner Fähigkeit, durch Botschaften und Produkte, die Geschichten erzählen, positive Gefühle und Emotionen zu wecken, überträgt LEGAMI diese Haltung nun auf eine Erzählung, die als natürliche Erweiterung seines kreativen Universums entsteht - geradezu ein Manifest.Im Mittelpunkt steht die Philosophie We are Dreamers: Sich eine bessere Welt vorzustellen, ist möglich, wenn man sich dafür entscheidet, mit positiver Energie zu denken und zu handeln, selbst aktiv zum Gestalter des Wandels zu werden und den tiefen Wert starker, authentischer und echter Verbindungen wiederzuentdecken.Die Illustrationen im Innenteil vonWe are Dreamers. Die Schlacht der Erdbeerenstammen von Iacopo Bruno, einem der international meistausgezeichneten Illustratoren, zu dessen Arbeiten unter anderem Cover für Harry Potter und Der Goldene Kompass zählen. In einer grauen und streng kontrollierten Welt entfacht die Geschichte die Sehnsucht nach Veränderung und Abenteuer - mit dem stärksten aller Verbündeten: der Natur.Ein humorvoller, einfühlsamer und turbulenter Roman über vier Jugendliche, die lernen, dass Unvollkommenheit die einzige Superkraft ist, die es wirklich wert ist, zu besitzen - und dass starke Verbindungen wie ein Rettungsseil sind, das einem Halt und Sicherheit gibt, selbst wenn ringsum alles dunkel ist.Angetrieben von Neugier und Abenteuerlust finden sich die Protagonisten plötzlich in einer unerwarteten Welt wieder, die ganz anders ist als die, die sie kennen. Eine Reise des Erwachsenwerdens, die sie nicht nur eine neue Realität, sondern auch sich selbst entdecken lässt.Verbunden durch eine authentische Freundschaft und den Wunsch, gemeinsam zu träumen, verkörpern die vier Jugendlichen die Werte des LEGAMI-Universums - Herzlichkeit, innere Stärke und Leichtigkeit - und laden die Leser dazu ein, sich in diesen Emotionen wiederzufinden und ihre eigene Einzigartigkeit zum Ausdruck zu bringen.Ganz im Einklang mit dem Engagement der Marke für Nachhaltigkeit tritt im Text auch das Thema Respekt vor der Natur deutlich hervor - durch eine Metapher, die an Dreamland erinnert: das über 30 Hektar große Naturschutzgebiet, das LEGAMI in einem städtischen Gebiet nur wenige Schritte vom Unternehmenssitz entfernt geschaffen hat. Dort können sich Flora und Fauna frei und ohne Eingriffe entwickeln und regenerieren, während der Mensch einen Schritt zurücktritt, damit die Natur einen großen Schritt nach vorne machen kann."Es sind die positiven Emotionen, die wir erzählen und miteinander teilen können, die den tiefsten Verbindungen Leben einhauchen", erklärte Alberto Fassi. "Mit diesem Buch wollte ich die Kraft positiver Gefühle feiern und durch sie den Wert authentischer und dauerhafter Beziehungen - in einer Welt, die uns allzu oft mit Angst, Hass, Misstrauen und Unsicherheit überwältigt.Es ist ein Abenteuerroman für junge Leser: eine Einladung zu träumen, sich von Zwängen und vom Gewicht oft unrealistischer Erwartungen zu befreien, die das Leben an uns stellt, und die Freude an einer ursprünglichen, wilden Natur wiederzuentdecken - sowohl die der Orte als auch jene, die in jedem von uns lebt. Ich hoffe, dass sich jeder Leser in den Protagonisten wiederfinden und sich selbst als Held seiner eigenen wunderbaren und unvollkommenen Normalität fühlen kann.""Als Kinderbuchverlag suchen wir Geschichten, die jungen Leserinnen und Lesern Mut machen, ihren eigenen Weg zu gehen, und genau das tut We are Dreamers", sagt Walter Unterweger, Verleger der Adrian & Wimmelbuchverlag GmbH. "Alberto Fassi erzählt stark und einfühlsam von vier Jugendlichen, die entdecken, dass gerade ihre Ecken und Kanten sie stark machen und dass sie gemeinsam mehr bewegen können als jeder für sich allein. Zusammen mit den wunderbaren Illustrationen von Iacopo Bruno ist daraus ein Buch entstanden, das zum Träumen einlädt und zugleich zeigt, wie viel Kraft in der Natur und in uns selbst steckt. Wir freuen uns sehr, diesen Roman gemeinsam mit LEGAMI nun auch den Leserinnen und Lesern in Deutschland vorzustellen."Noch vor dem offiziellen Verkaufsstart wird We are Dreamers. Die Schlacht der Erdbeeren auf der Frankfurter Buchmesse vorgestellt, die vom 7.-11. Oktober 2026 stattfindet. Besucherinnen und Besucher können das Buch dort am Gemeinschaftsstand von arsEdition und Adrian & Wimmelbuch entdecken.Ab dem 23. Oktober ist We are Dreamers. Die Schlacht der Erdbeeren dann im Buchhandel und auf der LEGAMI Website erhältlich.Über LEGAMIDie LEGAMI S.p.A. wurde 2003 von Alberto Fassi als Benefit Corporation gegründet. Die Geschenk- und Schreibwarenmarke vereint ein Universum aus mehr als 5.000 Produkten in 17 Welten: von Schreibwaren über Wohnaccessoires und Reiseprodukte bis hin zu Beauty-Artikeln, Vintage-Spielen und Tech-Accessoires.LEGAMI ist in über 70 Ländern vertreten und beschäftigt mehr als 1.500 Mitarbeitende. Das Unternehmen setzt auf ein Multichannel-Vertriebsmodell und vertreibt seine Produkte über den Großhandel, mit mehr als 800 Verkaufsflächen und Shop-in-Shops in führenden Kaufhäusern und Buchhandlungen weltweit sowie über 13.000 autorisierten Handelspartnern, über den eigenen Einzelhandel mit mehr als 210 Monobrand-Boutiquen sowie online.Als Benefit Corporation engagiert sich LEGAMI nachhaltig für Umwelt- und Sozialprojekte mit dem Ziel, Mehrwert für Menschen, lokale Gemeinschaften und die Umwelt zu schaffen. Dazu gehört, ökologische Räume zu bewahren und eine nachhaltige Entwicklung mit messbaren Ergebnissen zu fördern.Pressekontakt:HETTENBACH GMBH & CO KGKOMMUNIKATIONSAGENTURWerderstr. 13474074 HeilbronnJulia Riebs (07131) 7930-106Jasmin Braunauer (07131) 7930-102legami@hettenbach.deOriginal-Content von: LEGAMI S.p.A Società Benefit, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183246/6363284