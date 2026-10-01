Seit 01.10.2026 sind Kai Bruch und Julien Schön Geschäftsführer der EUROBAUSTOFF Versicherungsmakler GmbH. Sie folgen damit auf Herbert Zohren und Holger Reviol, die ihre Mandate zum Jahresende 2026 planmäßig abgeben. Das Maklerhaus ist auf den Baustoffhandel spezialisiert. Seit 01.10.2026 haben Kai Bruch und Julien Schön die Geschäftsführung der EUROBAUSTOFF Versicherungsmakler GmbH übernommen. Sie werden bei dem auf den Baustoffhandel spezialisierten Versicherungsmakler Nachfolger der bisherigen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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