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Dow Jones News
01.10.2026 16:27 Uhr
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TAGESVORSCHAU/Freitag, 2. Oktober (vorläufige Fassung)

DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 2. Oktober (vorläufige Fassung) 

=== 
*** 01:30 JP/Verbraucherpreise Großraum Tokio September 
     Verbraucherpreise ohne Nahrungsmittel 
     PROGNOSE: +2,4% gg Vj 
     zuvor:  +1,8% gg Vj 
*** 09:30 DE/EZB-Ratsmitglied Rehn, Rede bei Konferenz anlässlich des 15-jährigen 
     Bestehens des ESRB (10:15 Panel mit Esma-Chefin Ross, 13:30 Keynote Vujcic, 
     14:15 Panel mit EZB-Bankenaufsichtschefin Buch) 
*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) September 
     Eurozone 
     PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+3,6% gg Vj 
     zuvor:  +0,4% gg Vm/+3,2% gg Vj 
     Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) 
     PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+2,5% gg Vj 
     zuvor:  +0,2% gg Vm/+2,4% gg Vj 
*** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten September 
     Beschäftigung ex Agrar 
     PROGNOSE: + 84.000 gg Vm 
     zuvor:  +162.000 gg Vm 
     Arbeitslosenquote 
     PROGNOSE: 4,1% 
     zuvor:  4,1% 
     durchschnittliche Stundenlöhne 
     PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,1% gg Vj 
     zuvor:  +0,3% gg Vm/+3,1% gg Vj 
*** 16:00 US/Auftragseingang Industrie August 
     PROGNOSE: +0,2% gg Vm 
     zuvor:  +0,9% gg Vm 
*** 21:35 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede bei der Jahresköste der 
     Kaufmannschaft zu Rostock 
     DE/Generalversammlung des Sytsemrisikorats ESRB 
 
***   - US/Dallas-Fed-Präsidentin Logan, Rede bei Workshop zu 
     "Macroeconomic Implications of Migration" 
***   - DE/Kion Group AG, Pre-Close-Call 3Q 
    - CN/Börsenfeiertag: China 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kla/hab/mgo

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October 01, 2026 09:53 ET (13:53 GMT)

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KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
Drei Jahre lang kannten KI-Aktien fast nur eine Richtung: nach oben. Billionenschwere Investitionspläne von Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft haben Halbleiter- und Infrastrukturwerte auf immer neue Höhen getrieben. Doch jetzt bekommt die Erfolgsstory gefährliche Risse.

Steigende Anleiherenditen verteuern die Finanzierung, während die gewaltigen KI-Ausgaben zunehmend nicht mehr aus den laufenden Cashflows bezahlt werden können. Gleichzeitig zeigen günstigere chinesische Modelle, dass leistungsfähige KI womöglich mit deutlich weniger Rechenleistung auskommt. Damit wächst die Gefahr, dass heute für Milliarden errichtete Kapazitäten morgen nicht die erhofften Renditen liefern.

Für Anleger könnte das zum Problem werden. Denn treffen steigende Finanzierungskosten auf Überkapazitäten und enttäuschende Cashflows, geraten gerade hoch bewertete KI-Profiteure schnell unter Druck. Aus den größten Gewinnern der vergangenen Jahre könnten so die größten Verlierer der nächsten Korrektur werden.

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