Dornstadt (ots) -Ein jugendliches und definiertes Gesicht wird häufig mit glatter, elastischer Haut, einem frischen Hautbild und harmonischen Proportionen verbunden. Tatsächlich ist Gesichtsalterung jedoch ein komplexes Zusammenspiel verschiedener Strukturen. Neben Haut, Unterhautfettgewebe und Bindegewebe spielt auch die Gesichtsmuskulatur eine wichtige Rolle für Kontur, Proportion und Ausdruck.Dieser ganzheitliche Blick gewinnt in der ästhetischen Medizin zunehmend an Bedeutung. Zusätzliche Aufmerksamkeit erhält das Thema durch die wachsende Verbreitung von GLP-1-basierten Therapien zur Gewichtsreduktion. Ein deutlicher Gewichtsverlust kann dabei nicht nur das Fettgewebe, sondern auch die Muskelmasse beeinflussen und sich dadurch auf Volumen, Kontur und Erscheinungsbild des Gesichts auswirken. Damit stellt sich zunehmend die Frage, wie die verschiedenen Strukturebenen des Gesichts bei ästhetischen Behandlungskonzepten berücksichtigt werden können.Gesichtsalterung und Longevity: Die Muskulatur rückt in den FokusVeränderungen der Muskulatur sind dabei nicht ausschließlich im Zusammenhang mit Gewichtsverlust relevant. Auch im natürlichen Alterungsprozess verändern sich Muskelmasse und Muskeltonus und können dadurch Kontur, Proportionen und Ausdruck beeinflussen. Gleichzeitig stehen die verschiedenen Strukturen des Gesichts, von Haut und Unterhautfettgewebe bis hin zu Muskulatur und Bindegewebe in einem komplexen anatomischen Zusammenspiel.Vor diesem Hintergrund gewinnt die Muskulatur auch im Kontext von Longevity an Bedeutung. Während der langfristige Erhalt von Muskelmasse und körperlicher Leistungsfähigkeit bereits seit Langem als wichtiger Bestandteil eines gesunden Alterungsprozesses gilt, wird zunehmend auch die Frage relevant, wie sich die verschiedenen Strukturebenen des Gesichts im Laufe des Lebens gezielt berücksichtigen lassen.Ein Behandlungsansatz, der dabei zwei Ebenen der Gesichtsästhetik gleichzeitig adressiert, ist EMFACE von BTL. Die nicht-invasive Behandlung kombiniert die gezielte Stimulation der Gesichtsmuskulatur mit synchronisierter Radiofrequenz und verbindet damit Muskelkonditionierung mit Hautremodellierung. So rückt EMFACE neben der Muskulatur auch die Hautqualität in den Fokus - ein Ansatz, der im Kontext von Longevity zunehmend an Bedeutung gewinnt.Zwei Ebenen im Fokus: Muskulatur und HautDie firmeneigene HIFES-Technologie (High-Intensity Electric Field) erzeugt supramaximale Muskelkontraktionen und unterstützt gezielt die Konditionierung der Gesichtsmuskulatur. Gleichzeitig unterstützt die synchronisierte Radiofrequenz die Hautremodellierung, indem sie die Neubildung von Kollagen und Elastin anregt und so zur Glättung und Straffung der Haut beiträgt.Damit verbindet EMFACE die gezielte Stimulation der Muskulatur mit der Behandlung der Haut.Die Behandlung setzt an zwei Ebenen gleichzeitig an:- HIFES - Muskelebene: Supramaximale Kontraktionen erhöhen Muskeldichte und -tonus.Synchronisierte Radiofrequenz - Hautebene: Anregung der Fibroblasten zur Neubildung von Kollagen und Elastin, dadurch Remodellierung, Straffung und Glättung der Haut.Behandelt werden Stirn, Augen, Wangen und DoppelkinnKlinische und präklinische Ergebnisse sprechen für sich:Die klinischen und histologischen Daten zeigen dabei sowohl Effekte auf die Gesichtsmuskulatur als auch auf Hautstruktur und Faltenbild:- -37 % Faltenreduktion im Durchschnitt.- +30 % Muskeltonus im Durchschnitt.- +23 % Lifting-Effekt im Durchschnitt.- Multizentrische 3D-Studie: Bei 33 Patienten mit vier 20-minütigen EMFACE-Behandlungen sank der FWES-Faltenschwere-Score von 5,6 auf 3,8 - ein Wechsel von moderater zu leichter Faltenausprägung. 88 % der Patienten zeigten laut GAIS-Skala eine ästhetische Verbesserung.- 82 % der Patientinnen und Patienten berichteten von einem straffenden und liftenden Effekt auf die Gesichtshaut, 79 % von einem insgesamt verbesserten Hautbild.- Präklinische Histologiestudie (Kinney, Bernardy, Jarosová; Aesthetic Surgery Journal, März 2023): Die Muskelmassendichte stieg in der aktiven Gruppe um 19,2 % (p < 0,001) und der durchschnittliche Muskelfaserdurchmesser vergrößerte sich von 32,6 Mikrometer auf 37,8 Mikrometer nach zwei Monaten (p < 0,05) - ein struktureller Beleg für den Muskelaufbau durch HIFES.- Histologische Studien zur Hautwirkung (Kent, Fritz, Salavastru et al.; Goldberg, Lal - ASDS Annual Meeting 2022): Kollagen nahm um 26-27 % und Elastin um 110-129 % zu, gemessen zwei bis drei Monate nach der Behandlung - der strukturelle Beleg für die Hautremodellierung durch die synchronisierte Radiofrequenz. In einer weiteren Untersuchung (Halaas, Gentile) verbesserte sich zudem die Hautebenmäßigkeit drei Monate nach der Behandlung um 25 %.- Sicherheit: Keine unerwünschten Ereignisse in den zugrunde liegenden Studien; die Patientenzufriedenheit mit den Ergebnissen lag im Follow-up bei 95 %.- Über 700 untersuchte Probandinnen und Probanden, 15 Forschungszentren und 10 klinische Studien bilden die wissenschaftliche Basis von EMFACE.Nicht-invasive Behandlung ohne AusfallzeitDie Behandlung ist nicht-invasiv, dauert rund 20 Minuten und läuft nach Anbringen der Applikatoren, eigenständig ab; eine ärztliche bzw. medizinisch geschulte Aufsicht während der aktiven Behandlung bleibt dabei erforderlich. Es entsteht keine Ausfallzeit, sodass Patientinnen und Patienten ihren Alltag direkt im Anschluss fortsetzen können. Im zugrunde liegenden Studienprotokoll wurden vier Behandlungen im wöchentlichen Abstand durchgeführt.EMFACE kann dabei als ergänzender Baustein multimodaler Behandlungskonzepte eingesetzt werden. Die Kombination mit weiteren ästhetischen Verfahren wie Neuromodulatoren, Fillern oder Biostimulatoren ermöglicht es, unterschiedliche Behandlungsebenen individuell miteinander zu verbinden.Sicherheit, Anwendungsbereich & Behandlungsablauf:- Nicht-invasiv- Behandlungsareale: Stirn, Augen, Wangen, Doppelkinn- Behandlungsdauer: ca. 20 Minuten pro Sitzung- Studienprotokoll: vier Behandlungen im wöchentlichen Abstand- EU-Indikation: ästhetische Verjüngung und Konturierung des Gesichts durch Faltenreduzierung sowie Verbesserung der Hauterschlaffung durch Tonisierung und Straffung von Muskeln und Haut- Anwendung ausschließlich durch Ärztinnen/Ärzte oder geschultes medizinisches Fachpersonal, unter kontinuierlicher Aufsicht während der BehandlungÜber BTL:BTL wurde 1993 gegründet und ist heute einer der weltweit führenden Hersteller medizinischer Geräte. Mit über 600 Ingenieuren und 4.200 Mitarbeitern in mehr als 90 Ländern bietet BTL innovative, nicht-invasive Lösungen für Body Contouring, Hautstraffung, Intimgesundheit und mentales Wohlbefinden. Zum Portfolio gehören unter anderem EMSCULPT NEO, EMFACE, EXION, EMSELLA, EXOMIND und EMFUSION sowie die firmeneigenen Verfahren HIFEM, HIFES, ExoTMS und DYNAM IQ.Weitere Informationen unter www.btlaesthetics.de.Pressekontakt:Sarah-Selina Driesen | Senior Marketing ManagerMobil: +49 171 7382773 | E-Mail: driesens@btlnet.comwww.btlaesthetics.deOriginal-Content von: BTL Medizintechnik GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181632/6363293