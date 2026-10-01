Meridian, Googles Open-Source-Lösung für Marketing-Mix-Modellierung (MMM), ist nun in NIQ Cadence verfügbar und beschleunigt den Weg von der Messung zur kontinuierlichen Marketingoptimierung in einem durchgängigen Arbeitsablauf.

NIQ (NYSE: NIQ), ein führendes Unternehmen im Bereich Consumer Intelligence, gab heute die Ausweitung seiner Zusammenarbeit mit Google bekannt. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wird Meridian, Googles Open-Source-MMM-Framework, in NIQ Cadence, das KI-native Betriebssystem von NIQ zur Messung der Marketingeffektivität, integriert. Die strategische Partnerschaft bietet Marketingfachleuten eine zentrale Plattform, um die Marketingleistung zu messen und entsprechend zu reagieren, sodass Erkenntnisse schneller zu Optimierungen führen.

Marketingspezialisten stehen unter zunehmendem Druck, die Rentabilität jedes in Medien investierten Euros nachzuweisen, und die herkömmlichen Messmethoden können damit kaum Schritt halten. Im aktuellen CMO-Bericht von NIQ gaben 74 der CMOs an, dass sie verstärkt unter Druck stünden, den Marketing-ROI nachzuweisen, während nur 9 der Meinung waren, dass sie ausreichenden Zugang zu Echtzeit-Erkenntnissen hätten. NIQ Cadence wurde entwickelt, um die 65-Punkte-Lücke bei der Umsetzbarkeit zwischen Zuverlässigkeit und Aktualität zu schließen. Anstatt die Messung als einmaliges Ereignis zu betrachten, wird Meridian durch die Integration in NIQ Cadence eingebunden eine einheitliche Plattform, die Daten, Modelle und Szenarioplanung zusammenführt, sodass Marketingfachleute die Marketingleistung messen und Optimierungsmaßnahmen in Echtzeit umsetzen können.

Durch die Einbindung von Meridian in diesen Kreislauf steht die transparente Open-Source-Modellierung, auf die Unternehmen bereits vertrauen, nun Seite an Seite mit den Daten, aus denen sie gespeist wird, sowie mit den daraus resultierenden Entscheidungen. Die proprietären globalen Daten von NIQ sowie die Eingaben des Vermarkters fließen in das Meridian-Modell ein, das innerhalb von NIQ Cadence ausgeführt wird, und die Ergebnisse werden direkt in die Szenarioplanung, die Optimierung und die laufende Leistungsüberwachung übernommen.

"Führungskräfte aus dem Marketingbereich haben uns mitgeteilt, dass sie kein weiteres eigenständiges Modell benötigen. Sie brauchen einen schnelleren Weg von der Erkenntnis zum Handeln", sagte Jason Tate, General Manager für Marketing Effectiveness bei NIQ. "Durch die Integration von Meridian in NIQ Cadence unterstützen wir Teams dabei, die Datenaufbereitung zu beschleunigen, Modellierungszyklen zu verkürzen und sicherzustellen, dass die Marketingmessung mit den geschäftlichen Entscheidungen verknüpft bleibt, die sie unterstützen soll. All dies wird über automatisierte APIs dynamisch aktualisiert, was Marketingfachleuten dabei hilft, schneller und konsistenter Erkenntnisse zu gewinnen."

Zu den wichtigsten Vorteilen gehören:

Schnellere Modellentwicklung durch optimierte Datenanbindung und reduzierte manuelle Aufbereitung

durch optimierte Datenanbindung und reduzierte manuelle Aufbereitung Schnellere Entscheidungsfindung bei Investitionsmöglichkeiten in Medien

bei Investitionsmöglichkeiten in Medien Kontinuierliche Leistungsüberwachung , um die MMM-Ergebnisse aktuell zu halten

, um die MMM-Ergebnisse aktuell zu halten Szenarioplanung und -optimierung in derselben Umgebung

in derselben Umgebung Mehr Transparenz durch Googles Open-Source-Meridian-Methodik

NIQ ist seit 2025 zertifizierter Meridian-Partner und verfügt über fundierte Expertise dabei, Marken bei der Implementierung von MMM-Programmen auf Basis des Google-Frameworks zu unterstützen. Die Integration in NIQ Cadence stellt die nächste Phase dieser Zusammenarbeit dar und wandelt Meridian von einer reinen Messmethodik in einen kontinuierlichen Workflow zur Steigerung der Marketingeffektivität um.

Über NIQ

NIQ (NYSE: NIQ) ist ein führendes Unternehmen im Bereich Consumer Intelligence, das ein umfassendes und verlässliches Verständnis des Kaufverhaltens von Verbrauchern vermittelt und neue Wachstumswege aufzeigt. Durch die Kombination einer unübertroffenen globalen Datenbasis und detaillierter Messungen im Konsumenten- und Einzelhandelsbereich mit jahrzehntelanger Expertise in der KI-Modellierung entwickelt NIQ Entscheidungssysteme, die Unternehmen dabei unterstützen, komplexe Daten in aussichtsreiche Maßnahmen umzusetzen. Mit Unternehmungen in mehr als 90 Ländern deckt NIQ rund 82 der Weltbevölkerung sowie weltweite Verbraucherausgaben von mehr als 7,4 Billionen US-Dollar ab. Auf Grundlage cloudbasierter Plattformen, fortschrittlicher Analysen und KI-gestützter Erkenntnisse bietet NIQ "The Full View" und unterstützt so Marken und Einzelhändler dabei, zu verstehen, was Verbraucher kaufen, warum sie es kaufen und welche Schritte als Nächstes zu unternehmen sind. Weitere Informationen finden Sie unter www.niq.com.

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