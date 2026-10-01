Wissenschaftler:innen haben einen sehr interessanten Exoplaneten entdeckt. HD 3167 b, so sein Name, erinnert an die frühe Erde und überraschte die Forscher:innen. Im Weltall gibt es immer wieder Aufregendes zu entdecken. Wissenschaftler:innen haben einen neuen Planeten entdeckt, der allen Erwartungen widerspricht. Es handelt sich um einen Lavaplaneten, der jedoch kalt ist. Laut space.com ist es die kälteste Lavawelt mit einer Atmosphäre, die je beobachtet ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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