Berlin (ots) -Ein Kredit wird online beantragt, ein Versicherungsvertrag per Smartphone abgeschlossen, ein Arbeitsvertrag digital unterzeichnet: Was vor wenigen Jahren noch Papier, Postweg und persönliche Termine erforderte, erledigen Unternehmen und Behörden heute zunehmend in wenigen Minuten. Doch mit der Geschwindigkeit wächst auch die Verantwortung. Wer Verträge, Identitäten und sensible Dokumente digital abwickelt, muss Rechtssicherheit, Datenschutz und Schutz vor Betrug gleichzeitig gewährleisten. Genau an dieser Schnittstelle zwischen Effizienz und Vertrauen entscheidet sich, ob die Digitalisierung eines Geschäftsprozesses wirklich gelingt.Digitale Transaktionsverwaltung wie Namirial (https://www.namirial.com/de/) sie anbietet, setzt genau hier an: Statt einzelne Werkzeuge nebeneinander zu betreiben, fasst der europäische Anbieter alle Schritte einer digitalen Transaktion in einem durchgängigen, rechtlich abgesicherten Ablauf zusammen, von der Identifizierung des Kunden bis zur revisionssicheren Archivierung des unterschriebenen Dokuments.Was digitales Transaktionsmanagement heute leisten mussUnter Digital Transaction Management (DTM) versteht man die vollständig elektronische Abwicklung von Geschäftsvorgängen, bei denen Identitäten, Einwilligungen und Unterschriften eine Rolle spielen. Entscheidend ist dabei nicht allein die Technik, sondern ihre rechtliche Belastbarkeit. Ein digital abgeschlossener Vertrag ist nur so viel wert wie der Nachweis, wer ihn wann und unter welchen Bedingungen unterzeichnet hat.Der rechtliche Rahmen: eIDAS und eIDAS 2.0In der Europäischen Union bildet die eIDAS-Verordnung das Fundament für elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste. Sie unterscheidet zwischen einfacher, fortgeschrittener und qualifizierter elektronischer Signatur, wobei nur die qualifizierte Variante der handschriftlichen Unterschrift rechtlich gleichgestellt ist. Mit eIDAS 2.0 kommt eine neue Dimension hinzu: die European Digital Identity Wallet (EUDI-Wallet), mit der Bürgerinnen und Bürger ihre Identität und Nachweise europaweit digital vorzeigen können. Für Unternehmen bedeutet das, ihre Prozesse jetzt so aufzustellen, dass sie mit diesem Ökosystem kompatibel sind.Qualifizierte Vertrauensdiensteanbieter als GarantQualifizierte Signaturen, Siegel und Zeitstempel dürfen nur von qualifizierten Vertrauensdiensteanbietern (QTSP) ausgestellt werden, die regelmäßig von unabhängigen Stellen geprüft werden. Namirial ist ein solcher Anbieter und deckt damit die gesamte Vertrauenskette selbst ab, anstatt auf externe Zertifizierungsstellen angewiesen zu sein.Das Lösungsportfolio von Namirial im ÜberblickDie Stärke des Unternehmens liegt darin, dass sich die einzelnen Bausteine modular kombinieren lassen. So kann eine Bank mit der Identitätsprüfung beginnen und das System später um Signatur und Archivierung erweitern, ohne die Plattform wechseln zu müssen.Digitale Identität: Onboarding, eID und WalletAm Anfang jeder vertrauenswürdigen Transaktion steht die Frage, wer tatsächlich auf der anderen Seite sitzt. Die Onboarding-Lösungen von Namirial prüfen die Echtheit von Ausweisdokumenten, gleichen biometrische Merkmale ab und minimieren so das Betrugsrisiko. Über die eID-Integration lassen sich zudem bestehende nationale Authentifizierungssysteme anbinden. Ergänzt wird dieses Angebot durch die Namirial Wallet, die digitale Identitäten, Anmeldedaten und Bescheinigungen eIDAS-konform an einem zentralen Ort verwaltet und Unternehmen auf die Nutzung der EUDI-Wallet vorbereitet.Elektronische Signatur: von einfach bis qualifiziertNicht jedes Dokument erfordert dasselbe Sicherheitsniveau. Eine interne Freigabe kommt mit einer einfachen Signatur aus, ein Kreditvertrag verlangt dagegen häufig die qualifizierte Form. Namirial Sign bildet alle Stufen ab und ermöglicht darüber hinaus die handschriftliche digitale Signatur vor Ort, etwa am Tablet in der Filiale. Über Signatur-Webdienste lassen sich die Funktionen direkt in bestehende Unternehmensanwendungen integrieren, sodass Mitarbeitende ihre gewohnte Arbeitsumgebung nicht verlassen müssen.Dokumentenmanagement und LangzeitarchivierungEin unterschriebenes Dokument muss oft über viele Jahre hinweg unverändert und beweiskräftig verfügbar bleiben. Die Archivlösungen des Anbieters reichen vom klassischen Dokumentenmanagementsystem über Enterprise Content Management bis zur rechtssicheren Langzeitarchivierung. Damit schließt sich der Kreis: Was digital begonnen hat, wird auch digital und gesetzeskonform aufbewahrt.Sicherheit und AuthentifizierungPasswörter gelten nach wie vor als eine der größten Schwachstellen in der IT-Sicherheit. Namirial setzt deshalb auf passwortlose Authentifizierung, stellt Sicherheitszertifikate für Websites bereit und bietet eine eigene Plattform für Cybersicherheit an. Mit Blick auf die Zukunft arbeitet das Unternehmen zudem an Lösungen für die Post-Quanten-Kryptografie, die digitale Signaturen auch gegen die Rechenleistung künftiger Quantencomputer absichern sollen.Vertrauensdienste: Zertifikate, Zeitstempel und PKIDas technische Rückgrat bilden die Vertrauensdienste. Dazu gehören digitale Zertifikate, qualifizierte Zeitstempel, die den genauen Zeitpunkt einer Signatur manipulationssicher dokumentieren, sowie eine Public Key Infrastructure (PKI) as a Service. Unternehmen erhalten so eine vollwertige Zertifikatsinfrastruktur, ohne sie selbst aufbauen und betreiben zu müssen.Branchen, die von durchgängig digitalen Prozessen profitierenDie Anforderungen an digitale Transaktionen unterscheiden sich je nach Sektor erheblich, weshalb die Lösungen für unterschiedliche Einsatzfelder konzipiert sind.Banken und VersicherungenKaum eine Branche unterliegt so strengen Vorgaben zur Kundenidentifizierung wie der Finanzsektor. Kontoeröffnung, Kreditvergabe und Policenabschluss lassen sich mit Namirial vollständig online abwickeln, inklusive der geforderten Identitätsprüfung. Wie viel Vertrauen der Markt in diesen Ansatz setzt, zeigt die Entscheidung eines führenden globalen Versicherers, Namirial als neuen Standard für sein digitales Transaktionsmanagement einzuführen.Öffentliche Verwaltung und GesundheitswesenBehörden stehen vor der Aufgabe, Bürgerdienste bürgernah und zugleich sicher zu digitalisieren. Qualifizierte Signaturen und eID-Anbindungen ermöglichen es, Anträge ohne Medienbruch zu bearbeiten. Im Gesundheitswesen wiederum stehen der Schutz sensibler Patientendaten und die lückenlose Dokumentation von Einwilligungen im Vordergrund.Industrie, Handel und PersonalwesenAuch jenseits regulierter Branchen zahlt sich die Digitalisierung aus: Lieferantenverträge, Auftragsbestätigungen oder Arbeitsverträge durchlaufen schneller den Freigabeprozess, Papier- und Versandkosten entfallen. Laut Unternehmensangaben sparen die Kunden des Anbieters jährlich rund 17.000 Tonnen Papier und etwa 43.000 Tonnen COs 2 ein, ein Nebeneffekt, der zunehmend auch in ESG-Berichten Gewicht erhält.Warum Unternehmen auf Namirial setzenNeben dem breiten Portfolio sprechen mehrere Faktoren für den Anbieter. Das Analystenhaus Aragon Research hat Namirial 2026 im Aragon Research Globe for Digital Transaction Management zum zehnten Mal in Folge als Leader eingestuft. Durch die strategische Allianz mit Signaturit hat das Unternehmen seine Position als einer der führenden europäischen Akteure im Bereich DTM und digitaler Vertrauensdienste weiter ausgebaut. Hinzu kommt der Anspruch, als AI-First-Unternehmen künstliche Intelligenz gezielt in die eigenen Lösungen zu integrieren, um Arbeitsabläufe zu vereinfachen und das Nutzererlebnis zu verbessern.Für Kunden bedeutet diese Kombination vor allem eines: einen Ansprechpartner, der Identität, Signatur, Archivierung und Sicherheit aus einer Hand liefert und dabei die europäischen Rechtsvorgaben von Anfang an mitdenkt.Fazit: Sichere digitale Transaktionen als WettbewerbsvorteilDigitale Transaktionen sind längst kein Zukunftsthema mehr, sondern Alltag in nahezu jeder Branche. Den Unterschied macht die Frage, ob sie rechtsverbindlich, sicher und nutzerfreundlich zugleich gestaltet sind. Namirial bietet dafür eine durchgängige Plattform, die vom ersten Identitätsnachweis bis zur jahrzehntelangen Archivierung jeden Schritt absichert und mit eIDAS 2.0 sowie der EUDI-Wallet bereits die nächste Entwicklungsstufe im Blick hat. Unternehmen, die ihre Prozesse jetzt konsequent digitalisieren, sparen nicht nur Zeit und Kosten, sondern stärken vor allem das, was im digitalen Geschäft am meisten zählt: das Vertrauen ihrer Kunden.Pressekontakt:Douglas McCoyAdmin@10xeffect.com.au+447480267269Original-Content von: Namirial, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/119646/6363300