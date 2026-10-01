Das Analysehaus Jefferies lässt seine positive Einschätzung für Heidelberg Materials unverändert bestehen. Die Einstufung bleibt "Buy", das Kursziel liegt weiterhin bei 286 €. Analystin Glynis Johnson hat sich dabei konkret zum Zwischenbericht geäußert, der am 4. November erwartet wird. Organisches Wachstum als Schlüssel Johnson kalkuliert für das dritte Quartal mit einem organischen Wachstum von 4,6 Prozent. Das ist kein kleiner Wert. Gelingt das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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