Auf der einen Seite startet der Tankrabatt der Bundesregierung, auf der anderen Seite wird angekündigt, dass das Deutschlandticket in Zukunft von 63 auf fast 67 Euro steigt. Ein direkter Vergleich greift zu kurz - die unterschiedliche politische Logik dahinter zeigt aber, dass hier mit zweierlei Maß gemessen wird. Das Deutschlandticket wird einmal mehr teurer - nach 49, 58 und 63 Euro (lässt man einmal das 9-Euro-Experiment zum Start vor vier Jahren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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