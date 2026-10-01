München (ots) -Alle fünf alkoholfreien Premiumweine von senzo erstmals in einem Paket, im Oktober nur bei DRYKKIR und senzoDer Hersteller alkoholfreier Premiumweine senzo und der Alkoholfrei-Spezialist DRYKKIR gehen eine enge Partnerschaft für Handel und Gastronomie ein. Den Auftakt macht zum Sober October die senzo Label Collection: alle fünf Labels der Marke mit zwei senzo-Gläsern, im Oktober exklusiv bei DRYKKIR und im senzo Onlineshop. Mit dem neuen Amber Label, einer Riesling Spätlese, ist die Reihe seit diesem Herbst komplett."Wir haben einen Partner gesucht, der alkoholfreien Wein mit derselben Sorgfalt behandelt wie wir, im Laden, online und im Gespräch mit Gastronomen. Mit DRYKKIR haben wir ihn gefunden. Die Label Collection ist der Start unserer engen Zusammenarbeit, weitere Schritte folgen", sagt Luca Dahms, Geschäftsführer von senzo.Fünf Labels, eine ReiheDie Label-Reihe ist Schritt für Schritt gewachsen:- Black Label, ein Riesling-Sekt mit feiner Perlage und der Auftakt der Reihe- Red Label, ein im Fass gereifter Pinot Noir, elegant und komplex- Oak Label, ein knackiger Chardonnay mit Holzeinfluss- Bloom Label, ein hochwertiger Rosé mit Charakter- Amber Label, eine Riesling Spätlese als besonderer Abschluss der ReiheAlle Weine entstehen aus echtem Wein erfahrener Betriebe und werden bei niedriger Temperatur schonend entalkoholisiert. So bleiben Aromatik, Struktur und Rebsortencharakter erhalten, und das bei 0,0 % vol.Die senzo Label CollectionDas Paket enthält alle fünf Labels und zwei Weißweingläser mit senzo-Branding, verpackt im hochwertigen Sechserkarton. Es kostet 175 EUR und ist vom 1. bis 31. Oktober 2026 erhältlich, im DRYKKIR-Laden am Rosental 7 nahe dem Viktualienmarkt, unter drykkir.com und unter senzo.wine."Die fünf senzo-Labels decken vom Schaumwein bis zum fassgereiften Pinot Noir einen ganzen Abend ab. Genau das suchen unsere Kundinnen und Kunden, und genau das brauchen auch Restaurants und Hotels für eine durchgängige alkoholfreie Weinbegleitung. Der Sober October ist ein guter Moment, um damit zu starten", sagt Alex Gottschalk, Gründer und Geschäftsführer von DRYKKIR.AusblickDie senzo Label Collection ist der erste Schritt der Partnerschaft. In den kommenden Monaten fokussieren senzo und DRYKKIR weitere Partnerschaften aus Handel, Gastronomie und Hotellerie.Über senzosenzo stellt alkoholfreie Premiumweine aus echtem Wein her, schonend entalkoholisiert bei niedriger Temperatur. Die Marke verbindet Weinkultur mit einem bewussten Genussmoment, in der Flasche wie im Design.Über DRYKKIRDer Münchner Alkoholfrei-Spezialist DRYKKIR importiert und vertreibt alkoholfreie Premiumgetränke. Zum Unternehmen gehören ein Laden am Rosental 7 nahe dem Viktualienmarkt, der Webshop drykkir.com und der deutschlandweite Vertrieb an Handel und Gastronomie. Ziel: gute alkoholfreie Getränke auf jeder Karte und in jedem Regal.Pressekontakt:Luca Dahms, GeschäftsführerSenzowine GmbHAugust-Borsig-Str. 8. 97526 SennfeldAlexander Gottschalk, GeschäftsführerDRYKKIR GmbH & Co. KG+491781696260media@drykkir.comOriginal-Content von: Senzowine GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183550/6363309