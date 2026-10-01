Die SAP-Aktie nimmt wieder Fahrt auf. Aktuell notiert das Papier bei 188,43 Euro und damit 2,10 Prozent im Plus. Seit dem Tief im Juli bei rund 128 Euro hat sich der Kurs damit deutlich erholt. Nun rückt die Frage in den Mittelpunkt, ob die KI-Strategie den nächsten Aufwärtsschub liefern kann.SAP will das autonome Unternehmen Im Zentrum der Strategie steht längst nicht mehr nur die Cloud. SAP baut sein Geschäft zunehmend rund um Künstliche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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