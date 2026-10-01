Zürich (ots) -DIESEN NOVEMBER BEGINNEN DIE FESTTAGE MIT HUMBUG!WENN SIE GLAUBEN, SEINE GESCHICHTE ZU KENNEN, DANN DENKEN SIE NOCH EINMAL NACH.DEN OFFIZIELLEN TRAILER GIBT ES HIER ZU SEHEN:https://www.youtube.com/watch?v=Xt7mNHmhd3cDEN OFFIZIELLEN TRAILER GIBT ES HIER ZUM DOWNLOAD:https://www.tmdb.pro/downloadcenter.php?movie=16518&m=k&dir=3_VideoEBENEZER - EINE WEIHNACHTSGESCHICHTE AB 12. NOVEMBER NUR IM KINOParamount Pictures präsentiertIn Zusammenarbeit mit Domain EntertainmentEine Wattsco / IN.2 Films ProduktionEin Film von Ti WestJohnny Depp"Ebenezer - Eine Weihnachtsgeschichte"SYNOPSISDiesen November ist Johnny Depp Ebenezer Scrooge. Den Namen kennen Sie, die Geschichte nicht. Im Film von Ti West spielen ausserdem Rupert Grint, Andrea Riseborough, Sam Claflin, Daisy Ridley, Arthur Conti, Ellie Bamber, Henry Lloyd-Hughes, Charlie Murphy sowie Tramell Tillman und Ian McKellen mit.AUSFÜHRENDE PRODUZENTENTi West, Adam Bohling, David Reid, Stephen Deuters, Jason Forman, Pete Chiappetta, Anthony Tittanegro, Andrew LaryPRODUZIERT VONEmma Watts, p.g.a.DREHBUCH VONNathaniel HalpernREGIETi WestMITJohnny Depp, Rupert Grint, Andrea Riseborough, Sam Claflin, Daisy Ridley, Arthur Conti, Ellie Bamber, Henry Lloyd-Hughes, Charlie Murphy sowie Tramell Tillman und Ian McKellenDIE CREDITS SIND NOCH NICHT FINAL UND KÖNNEN SICH ÄNDERN.DER FILM HAT NOCH KEINE ALTERSFREIGABE.https://www.youtube.com/@ParamountPicturesSwitzerlandhttps://www.instagram.com/paramountswiss/https://www.facebook.com/paramountswissPressekontakt:Debora Hofmanndhofmann@bpigroup.comTel.: 078 349 49 74Original-Content von: Paramount Pictures, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100104104/100942717