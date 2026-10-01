FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Donnerstag, den 15. Oktober
FREITAG, DEN 2. OKTOBER
TERMINE UNTERNEHMEN
EUR: EU-Kommission, Ende der Frist für die genaue Prüfung der Übernahme von MediaMarktSaturn-Mutter Ceconomy durch JD.com
TERMINE KONJUNKTUR
01:30 JPN: Arbeitsmarktdaten 8/26
01:30 JPN: Verbraucherpreise Großraum Tokio 9/26
09:00 SPA: Arbeitsmarktdaten 9/26
10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 8/26
11:00 EUR: Verbraucherpreise 9/26
14:30 USA: Arbeitsmarktbericht
16:00 USA: Auftragseingang Industrie 8/26
16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 8/26 (2. Veröffentlichung)
SONSTIGE TERMINE
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MONTAG, DEN 5. OKTOBER
TERMINE UNTERNEHMEN
10:00 DEU: VDMA, Auftragseingang 8/26
AUT: Andritz, Kapitalmarkttag
DEU: Deutsche Telekom, KI-Investorentag
DEU: Kraftfahrtbundesamt (KBA), Neuzulassungszahlen 8/26 FRA: Air Liquide, Kapitalmarkttag
TERMINE KONJUNKTUR
02:30 JPN: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/26 (2. Veröffentlichung) 09:15 SPA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/26
09:45 ITA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/26
09:50 FRA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/26 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/26 (2. Veröffentlichung) 10:30 EUR: Sentix-Investorenvertrauen 10/26
10:30 GBR: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/26 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Erzeugerpreise 8/26
15:45 USA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/26 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM-Index
SONSTIGE TERMINE
12:00 DEU: Tagung ASPO Deutschland, Wuppertal-Institut und Vereinigung Deutscher Wissenschaftler zu Energiesouveränität
DIENSTAG, DEN 6. OKTOBER
TERMINE UNTERNEHMEN
USA: Marvell, Investor Day
TERMINE KONJUNKTUR
08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 8/26
08:45 FRA: Industrieproduktion 8/26
09:00 SPA: Industrieproduktion 8/26
09:30 DEU: Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 9/26
10:30 GBR: Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 9/26
11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 8/26
14:15 USA: ADP-Arbeitsmarktbericht
14.30 USA: Handelsbilanz 8/26
SONSTIGE TERMINE
12:00 DEU: Tagung Bundesverband Deutscher Omnibusunternehmen (bdo) e.V. zu Bustourismus
19:00 DEU: Parlamentarischer Abend Bundesverband Deutscher Omnibusunternehmen (bdo) e.V. zu Buswirtschaft
DEU: Handelsblatt Konferenz Energiespeicher 2026 (auch digital) (bis 07.10.)
DEU: Internationale Zuliefererbörse 2026 (bis 08.10.)
MITTWOCH, DEN 7. OKTOBER
TERMINE UNTERNEHMEN
DEU: Volkswagen-Tochter Porsche AG, Kapitalmarkttag
NLD: Adyen, außerordentliche Hauptversammlung
TERMINE KONJUNKTUR
08:00 DEU: Industrieproduktion 8/26
08:45 FRA: Handels- und Leistungsbilanz 8/26
13:00 USA: MBA Hypothkenanträge
20:00 USA: Fed-Sitzungsprotokoll
21:00 USA: Verbraucherkredite 8/26
SONSTIGE TERMINE
16:30 DEU: Diskussionsveranstaltung EnergieMittelstand e. V. zu wirtschafts- und steuerpolitischen Rahmenbedingungen für den Mittelstand
DONNERSTAG, DEN 8. OKTOBER
TERMINE UNTERNEHMEN
12:00 USA: PepsiCo, Q3-Zahlen
TWN: TSMC, Umsatz 9/26
TERMINE KONJUNKTUR
01:50 JPN: Handels- und Leistungsbilanz 8/26
08:00 DEU: Handelsbilanz 8/26
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe
16:00 USA: Großhandel, Lagerbestände 8/26 (2. Veröffentlichtung) 16:00 USA: Großhandel, Umsatz
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: Bundesgerichtshof prüft Haftung von Drittanbietern für Cookie-Speicherung
13:00 DEU: Tag der Markenwirtschaft
EUR: Treffen der Euro-Gruppe
FREITAG, DEN 9. OKTOBER
TERMINE UNTERNEHMEN
USA: Delta Air Lines, Q3/26
TERMINE KONJUNKTUR
10:00 ITA: Industrieproduktion 8/26
16:00 USA: Universität of Michigan Index 10/26
SONSTIGE TERMINE
EUR: Treffen der EU-Finanzminister
MONTAG, DEN 12. OKTOBER
TERMINE UNTERNEHMEN
DEU: Volkswagen-Tochter Porsche AG, Pre-Close-Call Q3
FRA: L'Oreal, außerordentliche Hauptversammlung
TERMINE KONJUNKTUR
06:30 NLD: Handelsbilanz 8/26
07:00 SPA: Handelsbilanz 8/26
SONSTIGE TERMINE
10:00 DEU: OLG Hamm verkündet Urteil zu Musterfeststellungsklage zu Preiserhöhungen bei Fernwärme durch Eon
11:45 SWE: Bekanntgabe des Preises für Wirtschaftswissenschaften in Andenken an Alfred Nobel.
14:00 DEU: Pressetermin und Baustellenbegehung Bauprojekt «Neubausprint RR43» mit Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD)
DIENSTAG, DEN 13. OKTOBER
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 CHE: Givaudan, Q3-Umsatz
07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen, 9/26
10:00 NLD: Ahold, außerordentliche Hauptversammlung
12:00 USA: UnitedHealth, Q3-Zahlen
12:20 USA: Johnson & Johnson, Q3-Zahlen
12:45 USA: JPMorgan, Q3-Zahlen
13:00 USA: Wells Fargo, Q3-Zahlen
13:25 USA: Goldman Sachs, Q3-Zahlen
15:00 USA: Procter & Gamble, Hauptversammlung
23:30 GBR: Rio Tinto, Q3-Produktionsbericht
CHE: Lonza, Kapitalmarkttag
USA: Applied Materials, Investorentag
USA: Workday, Investorentag
TERMINE KONJUNKTUR
01:50 JPN: Erzeugerpreise 9/26
01:50 JPN: Kreditvergabe 9/26
08:00 DEU: Verbraucherpreise 9/26 (2. Schätzung)
14:15 USA: ADP-Arbeitsmarktbericht
16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 9/26
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: BGH verhandelt zu Ausschlussklausel für Kraftfahrzeugrennen in der Unfallversicherung
MITTWOCH, DEN 14. OKTOBER
TERMINE UNTERNEHMEN
06:30 CHE: Lonza, Q3-Umsatz
07:00 NLD: ASML, Q3-Zahlen
10:00 NLD: Redcare Pharmacy, außerordentliche Hauptversammlung zur Berufung des neuen Konzernchefs Peter Schmid 12:00 USA: Blackrock, Q3-Zahlen
12:45 USA: Bank of America, Q3-Zahlen
13:30 USA: State Street, Q3-Zahlen
13:30 USA: Morgan Stanley, Q3-Zahlen
USA: Accenture, Investorentag
TERMINE KONJUNKTUR
über Nacht CHN: Handelsbilanz 9/26
03:30 CHN: Erzeuger-und Verbraucherpreise 9/26
09:00 SPA: Verbraucherpreise 9/26 (2. Veröffentlichung) 13:00 USA: MBA Hypothekenanträge
14:30 USA: Durchschnittlicher Stundenlohn 9/26
14:30 USA: Verbraucherpreise 9/26
20:00 USA: Fed-Beige-Book
SONSTIGE TERMINE
14:00 DEU: Internationales ADFC-Symposium
DONNERSTAG, DEN 15. OKTOBER
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 AUS: VAT Group, Q3-Umsatz
07:00 CHE: DocMorris, Q3-Umsatz
07:00 SWE: EQT, Q3-Umsatz
07:30 FRA: Pernod Ricard, Q1-Umsatz
08:00 FRA: Totalenergies, Q3-Produktionsbericht
10:30 DEU: Trumpf SE, Jahres-Pk
13:00 USA: Bank of New York Mellon, Q3-Zahlen
13:30 USA: Abbott Laboratories, Q3-Zahlen
22:00 USA: Alcoa, Q3-Zahlen
22:00 USA: United Airlines, Q3-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
06:30 JPN: Industrieproduktion 8/26 (detailliert)
08:00 GBR: BIP 8/26
08:45 FRA: Verbraucherpreise 9/26 (2. Schätzung)
11:00 EUR: Industrieproduktion 8/26
14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 9/26
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe
14:30 USA: Erzeugerpreise 9/26
14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 10/26
16:00 USA: Lagerbestände 8/26
SONSTIGE TERMINE
10:30 DEU: Oberlandesgericht verhandelt über Berufung von Ritter Sport gegen Hersteller von quadratischem Haferriegel aus Mannheim
11:00 DEU: TransVer Day des Gesamtverbandes der Versicherer (GDV)
12:00 DEU: Fortsetzung Streit vor Arbeitsgericht um Zahlung von Mindestlohn in einer Werkstatt für Behinderte
GBR: German British Business Summit 2026 - Gipfeltreffen in London
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