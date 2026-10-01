Bist du es leid, jede einzelne App unter Windows 11 händisch aktualisieren zu müssen? Dann kann dir ein Open-Source-Tool weiterhelfen. Wie es dir die Updates abnehmen kann. Wer viele Apps unter Windows 11 installiert hat, wird das Problem kennen. Die Anwendungen benötigen immer dann ein Update, wenn es gerade zeitlich gar nicht passt. Nämlich dann, wenn du sie startest und direkt nutzen willst. Jede einzelne App vorab händisch zu aktualisieren, ist ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n