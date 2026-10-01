Straubing (ots) -Der Mensch vergisst schnell und man muss sich vor Augen halten, wie unterschiedlich sich West und Ost seit 1949, als BRD und DDR in kurzer Abfolge gegründet worden waren, entwickelt haben. 41 Jahre später, bei der Wiedervereinigung, handelte es sich im Grunde um zwei vollkommen verschiedene Welten, ideell und vor allem auch materiell. Dass die Angleichung der Lebenswelten eine Aufgabe von mindestens einer Generation werden würde, war jedem realistischen Beobachter damals schon klar. (...) Der 3. Oktober ist also trotz allem ein Grund zum Feiern. Freilich, die Wirtschaft im Land stottert, gewaltige Transformationen verlangen Branchen Einschnitte ab. Das seit 36 Jahren vereinte Deutschland steht vor enormen Herausforderungen. Aber der Kraftakt der deutschen Einheit hat sich gelohnt. Diesen Samstag darf man gerne noch einmal daran denken, was alles in der Vergangenheit gut gelaufen ist.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessort Politik/Wirtschaft/VermischtesMarkus PeherstorferTelefon: 09421-940 4441politik@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122668/6363320