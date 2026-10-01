Unter der Schirmherrschaft Seiner Hoheit Scheich Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice President und Premierminister der Vereinigten Arabischen Emirate sowie Herrscher von Dubai, werden der Oberste Energie-Rat von Dubai, die Dubai Electricity and Water Authority (DEWA) und die World Green Economy Organization (WGEO) vom 21. bis 22. Oktober 2026 im Dubai World Trade Centre den 12. World Green Economy Summit (WGES) veranstalten.

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World Green Economy Summit 2025 (Photo: AETOSWire)

Unter dem Motto "From Success to Scale: Showcasing the Green Economy" werden auf dem Gipfel 135 Referenten zu Gast sein, darunter Minister, Führungskräfte aus der Wirtschaft, Regierungsvertreter, Entscheidungsträger, Experten und Innovatoren aus aller Welt. Sie werden Erkenntnisse und Fachwissen austauschen und dabei erfolgreiche Initiativen und Modelle hervorheben, die in größerem Maßstab umgesetzt werden können, um den Übergang zu einer grünen Wirtschaft zu beschleunigen.

"Der World Green Economy Summit bringt weltweit führende Persönlichkeiten und Experten zusammen, die die Zukunft der mit der grünen Wirtschaft verbundenen Branchen gestalten. Diese Vielfalt an Perspektiven und Fachkenntnissen verleiht den auf dem Gipfel geführten Diskussionen eine praktische Dimension. Wir setzen uns dafür ein, dass der Gipfel auch weiterhin eine Plattform bleibt, um Perspektiven miteinander zu verbinden und die Zusammenarbeit zwischen Regierungen, der Privatwirtschaft, Investoren, internationalen Organisationen und Innovatoren zu fördern. Dies trägt dazu bei, Wissen und Fachkompetenz in wirkungsvolle und nachhaltige Partnerschaften und Initiativen umzusetzen", erklärte Seine Exzellenz Saeed Mohammed Al Tayer, stellvertretender Vorsitzender des Obersten Energierats von Dubai, Geschäftsführer und Vorstandsvorsitzender der DEWA sowie Vorsitzender der WGEO

"In der gegenwärtigen Phase ist ein schnellerer Übergang von der Zielsetzung zur Umsetzung sowie von erfolgreichen Erfahrungen hin zu skalierbaren Modellen mit breiterer Wirkung erforderlich. Die Referenten des Gipfels, die verschiedene Sektoren und Erfahrungsbereiche vertreten, leisten einen wichtigen Beitrag zu diesen Bemühungen, indem sie die Diskussionen über die Chancen und Herausforderungen der grünen Wirtschaft bereichern und praktische Lösungen aufzeigen, die Wachstum, Widerstandsfähigkeit und Nachhaltigkeit fördern", fügte Al Tayer hinzu.

Die Tagesordnung des Gipfels spiegelt die Bandbreite der in diesem Jahr behandelten Themen wider und konzentriert sich auf vier Schwerpunkte: Energietechnologie und -infrastruktur; Unternehmensstrategie und Wandel; Wasser- und Ernährungssicherheit; sowie Finanzen. Zudem werden drei übergreifende Themenbereiche untersucht: Künstliche Intelligenz, Governance sowie systemische Rahmenbedingungen, darunter Lieferketten und die Kreislaufwirtschaft. Gemeinsam bilden diese Themen einen Rahmen für die Förderung des ökologischen Wandels durch Technologie, Investitionen, politische Maßnahmen, Ressourcenresilienz und Wirtschaftssysteme.

Weitere Informationen sowie die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie unter www.wges.ae

Quelle: AETOSWire

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