Silber unter Druck - Peter Krauth sieht den Bullenmarkt weiter intakt

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Die Volatilität ist an den Silbermarkt zurückgekehrt. Nach der jüngsten Zinserhöhung der US-Notenbank gerieten der Silberpreis und zahlreiche Bergbau-Aktien unter Druck. Silberexperte Peter Krauth sieht darin jedoch keinen Bruch des langfristigen Aufwärtstrends, sondern eine typische Korrektur innerhalb eines neuen Silber-Bullenzyklus.
Die Volatilität ist an den Silbermarkt zurückgekehrt. Nach der jüngsten Zinserhöhung der US-Notenbank gerieten der Silberpreis und zahlreiche Bergbau-Aktien unter Druck. Silberexperte Peter Krauth sieht darin jedoch keinen Bruch des langfristigen Aufwärtstrends, sondern eine typische Korrektur innerhalb eines neuen Silber-Bullenzyklus.
Dollar und Renditen belasten
Als wichtigste Belastungsfaktoren nennt Krauth den stärkeren US-Dollar und den kräftigen Anstieg der Anleiherenditen. Diese Entwicklung habe Silber vorübergehend weniger attraktiv gemacht. Auch
Bergbau-Aktien hätten darauf mit Kursverlusten reagiert, obwohl viele Titel weiterhin deutlich über ihren Tiefständen vom Juli notierten.
Kurzfristig könne der Silberpreis nach Krauths Einschätzung noch den Bereich zwischen 54 und 55 USD testen. Weitere Schwankungen seien daher möglich. Seine grundsätzlich positive Einschätzung des Silbermarktes ändere sich dadurch jedoch nicht.
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